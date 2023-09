Spotify : comment la plate-forme a été utilisée pour blanchir de l’argent dans ce pays

Une enquête a révélé que la plate-forme Spotify a servi à blanchir de l'argent. Le système a été mis au point par des gangsters associés à des artistes et a duré plusieurs années dans un pays d'Europe.

Quand une activité criminelle rapporte de l'argent illégalement, il faut trouver un moyen de le “blanchir”. C'est-à-dire faire en sorte qu'il soit considéré comme issu de sources légitimes. Ce ne sont malheureusement pas les moyens qui manquent. Dans certains cas, le système est particulièrement bien ficelé et fait appel à des sites Web que nous connaissons tous. La plate-forme de streaming Twitch a été utilisée pour blanchir 10 millions de dollars par exemple.

Suite aux révélations du journal suédois Svenska Dagbladet, on apprend que Spotify sert à blanchir de l'argent dans le pays depuis 2019. L'enquête au long cours dévoile ainsi une combine digne d'un scénario de film d'escrocs retors. Les protagonistes : des gangsters associés à des artistes. Tout commence par l'achat de Bitcoin en liquide (l'argent à blanchir) via des contacts sur un groupe Facebook. Les gangs s'en servent ensuite pour payer des “fausses” écoutes sur Spotify. Par des bots, des comptes piratés ou autres moyens de ce genre. Ces écoutes inauthentiques ne rapportent pas d'argent, mais font partie du plan.

Les titres qui bénéficient de ces nombreuses fausses écoutes remontent dans les suggestions et les listes de Spotify. Plus ils sont mis en avant, plus les utilisateurs de la plate-forme (les vrais) vont les lancer. Évidemment, les morceaux concernés sont sous le label d'artistes affiliés aux malfrats. Et quand Spotify leur verse des revenus suite aux “vraies” écoutes, l'argent injecté au début de la manœuvre est blanchi.

De leur côté, les interprètes en affaire avec les gangsters gagnent en “légitimité”, puisqu'ils sont plus visibles. Le périodique suédois rapporte que l'un d'eux cumulent des dizaines de millions d'écoutes sur Spotify par exemple. Le service de streaming audio a répondu ne pas avoir été contacté par les autorités du pays concernant l'affaire, et ajoute que ses équipes internes “n'ont pas non plus trouvé quoi que ce soit ni reçu de données ou de preuves tangibles indiquant que la plate-forme est utilisée à grande échelle de la manière décrite”.

