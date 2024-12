Voici une idée cadeau de Noël à la Fnac ! En ce moment, le site e-commerce français propose une belle offre à saisir sur un pack Nintendo incluant la console Switch, deux jeux et 12 mois d'abonnement au programme Online.

La Fnac profite de l'arrivée de la période de Noël pour proposer un pack Nintendo Switch en promotion. Jusqu'au 31 décembre 2024, le bundle composé de la console Nintendo, des jeux Switch Sports et Ring Fit Adventure, ainsi que d'un abonnement de 12 mois au programme Switch Online est à 274,99 euros au lieu de 329,98 euros. La réduction de près de 55 euros se fait en ajoutant simultanément le pack Nintendo Switch Sports (voir lien ci-avant) et le jeu Ring Fit Adventure (CLIQUEZ ICI) au panier.

Concernant la Switch, il s'agit de la deuxième version de la console Nintendo qui dispose d'une autonomie estimée à 9 heures, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM et d'un espace de stockage natif de 32 Go. De son côté, Nintendo Switch Sports est un jeu où il est possible de profiter de vos sports préférés.

Quant à Ring Fit Adventure, cet opus invite les joueurs à faire du sport tout en s'amusant, grâce aux accessoires présents dans le coffret. Enfin, le Switch Online est un programme qui donne la possibilité d'accéder à toutes sortes d'avantages comme le jeu en ligne, le cloud des données de sauvegardes, et un catalogue comprenant plus de 100 titres NES, Super NES et Game Boy.