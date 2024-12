Pour Noël, offrez-vous le pack Nintendo Switch Sports 2024 à prix cassé !

Voici une superbe offre à saisir avant Noël ! Pendant quelques heures, les clients du site Rakuten peuvent profiter d'une réduction non négligeable de 40 euros sur l'achat d'un pack constitué de la console Nintendo Switch, du jeu Switch Sports et du programme Switch Online.

À trois semaines de la période des fêtes de fin d'année, Rakuten vous donne la possibilité de profiter d'une belle affaire sur le pack Nintendo Switch Sports 2024. Aujourd'hui seulement, le bundle incluant la Nintendo Switch, le jeu Switch Sports, une sangle de jambe, une paire de Joy-Con et un abonnement de 12 mois au programme Online est à 229,99 euros depuis la boutique française Darty et grâce au coupon DARTY40.

À propos de la Switch, il s'agit du deuxième modèle de la console Nintendo qui embarque une autonomie estimée à 9 heures, une mémoire vive de 4 Go de RAM et un espace de stockage natif de 32 Go. De son côté, Nintendo Switch Sports est un jeu où il est possible de profiter de vos sports préférés, dont le basketball qui a été ajouté lors de la mise à jour de juillet 2024.

Pour terminer, le Switch Online est un programme qui permet d'accéder à toutes sortes d'avantages tels que le jeu en ligne, le cloud des données de sauvegardes, ainsi qu'un catalogue comprenant déjà plus de 100 titres NES, Super NES et Game Boy.