ID. Buzz : Volkswagen lancera la version longue dès le 2 juin 2023

Volkswagen vient de confirmer dans un communiqué de presse le lancement mondial de l'ID. Buzz à empattement long ce 2 juin 2023. Pour l'occasion et en collaboration avec le National Day Calendar, le constructeur a fait de cette date la journée mondiale de célébration de l'emblématique combi de la marque.

Tandis que Volkswagen a été contraint de procéder au rappel de 35 000 ID. 4 il y a quelques jours, le constructeur allemand vient d'annoncer une excellente nouvelle ce 18 mai 2023.

En effet, la firme de Wolfsburg vient de confirmer le lancement de l'ID. Buzz à empattement long dès le 2 juin 2023. Rappelons que ce nouveau modèle disposera d'une troisième rangée de sièges, pour accueillir 7 passagers à son bord. Notez qu'il s'agira des grands débuts de l'ID. Buzz sur le marché américain.

Lancement mondial de l'ID. Buzz 7 places ce 2 juin 2023

Pour cause, si le combi électrique de VW est déjà disponible en Europe et sur d'autres marchés dans ses versions 5 places et Cargo, il n'a pas encore fait le voyage jusqu'au pays de l'Oncle Sam. Selon le fabricant, ce modèle à empattement long sera commercialisé sur le marché américain à partir de 2024, sans plus de précisions.

Concernant les spécificités de cette nouvelle variante, Volkswagen n'est pas entré dans les détails. De fait, nous ne savons pas encore quelles seront les dimensions de l'ID. Buzz 7 places, qui devrait fatalement être plus long et imposant que le premier modèle. Côté design en revanche, on sera en terrain connu avec ses porte-faux courts, son intérieur spacieux, sa palette de couleurs bicolores ou encore son intérieur moderne équipé du système interactif ID Light.

Volkswagen annonce la journée mondiale du Type 2

Par ailleurs, notez que Volkswagen America s'est associé au National Calendar Day pour faire du 2 juin la journée mondiale de la célébration du Type 2 original du constructeur. Pour cette première édition, VW compte mettre présenter de nouveaux produits, organiser des rassemblements pour les propriétaires du bus mythique, ou encore proposer des programmes spéciaux diffusés en continu sur YouTube notamment.

“Que vous les appeliez Buses, Bullis ou Kombis, l'héritage que les Type 2 ont laissé à la culture moderne est inégalé. Alors que nous continuons à présenter le successeur électrique de la T2 pour le 21e siècle, nous sommes ravis de créer cette journée annuelle de célébration pour les fans du bus Volkswagen et les enthousiastes du monde entier”, a déclaré Cameron Batten, responsable de communication pour Volkswagen America. Pour rappel, une entreprise tierce a récemment lancé des panneaux solaires de toit conçus exclusivement pour l'ID. Buzz.