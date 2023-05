Tesla Cybertruck : il faudra patienter bien plus longtemps que prévu pour le voir sur les routes

Elon Musk a annoncé les prévisions de production du Cybertruck pour la première année. Si vous êtes parmi les premiers à l'avoir précommandé, vous risquez d'être très déçu.

Les chiffres le prouvent : le Cybertruck de Tesla est probablement la voiture la plus attendue au monde. À en croire ses dirigeants, la compagnie texane aurait enregistré plus de 1,5 million de précommandes pour son véhicule utilitaire futuriste. La demande est si forte que la compagnie a dû se résoudre à mettre fin aux précommandes, de peur de voir trop s’allonger les délais de livraison et de mettre les clients en rogne.

Au moment où Tesla a suspendu les commandes de son pick-up, en mai 2022 donc, le délai de livraison annoncé était déjà de cinq ans. Elon Musk a parlé de l’avancement de la production du Cybertruck au cours d’une réunion avec les actionnaires de la société. Et les propos qu’il a tenus ne risquent pas de plaire aux fans des voitures de la marque américaine. S’il a bien confirmé que l’objectif reste de commencer à fabriquer des Cybertruck dès le mois de juin 2023, et que la production atteindra une vitesse de croisière en 2024, il a dû admettre que la demande est si forte que les commandes ne pourront pas être honorées avant plusieurs années.

Les premiers Cybertruck ne devraient pas être livrés avant 2029, voire 2030

Le multimilliardaire a ainsi déclaré : « la production suivra une courbe en S. Elle sera donc d’abord lente, puis s’accélérera […] Nous devrions en produire 250 000 par an, peut-être plus. Cela dépend de la demande ». En supposant que la production atteindra un rythme normal en janvier 2024, il faudra six ans pour livrer tous les véhicules déjà commandés, ce qui nous mène donc à l’horizon 2030. Un délai si long que nombre de précommandes risquent d’être annulées. Après tout, Tesla ne réclamait que 100 $, remboursables par ailleurs, pour placer une réservation.

Bien évidemment, l’avenir de la marque américaine ne dépend pas strictement du succès du Cybertruck. La Tesla Model Y est la troisième voiture la plus vendue dans le monde, toutes motorisations confondues. C'est le véritable moteur de croissance de la compagnie.

Source : Elektrek