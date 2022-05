ID.3 GTX : Volkswagen ne compte pas lancer la GTI électrique avant 2023

Il faudra patienter un peu plus avant de mettre la main sur l'ID.3 GTX, la version sportive de la citadine électrique de Volkswagen. En effet, le constructeur vient de revoir son calendrier. Son lancement est pour l'instant prévu en 2023 au plus tôt.

Souvenez-vous, en mai 2021 Volkswagen a créé la surprise en dévoilant un tout nouveau concept car : la ID.X. Cette GTI électrique s'annonçait surpuissante avec ces 329 chevaux, pour un 0 à 100 km/h en seulement 5,3 secondes. Il faut rajouter à cela une transmission intégrale et un mode Drift, pour ceux qui aiment brûler la gomme sur circuit. Si ce concept car n'avait pas vocation à être commercialisé, il servira toutefois de base au développement de la ID.3 GTX, la version sportive de la ID.3, la citadine électrique du constructeur allemand.

En septembre 2021, le patron de la marque Ralf Branstatter a indiqué lors d'une interview durant le IAA de Munich que la présentation officielle de l'ID.3 GTX aura lieu en 2022, suivie par le début de la production. Finalement, la firme a décidé de revoir ses plans. En effet, l'ID.3 GTX sera basée sur une version revisité de la ID.3. Problème, le lancement de ce nouveau modèle de la citadine n'est pas prévu avant 2023.

Pas de ID.3 GTX avant 2023 minimum

Par extension, la production de la ID.3 GTX est fatalement reportée à l'année prochaine, si tout va bien. C'est en tout cas qu'a annoncé Martin Hube, porte-parole de la marque lors de la présentation de la ID.5 en Autriche. “Bien sûr, le projet progresse. Pour la refonte de l'ID.3… Nous aurons bientôt des détails très intéressants et bien sûr, nous sommes convaincus que les attentes des clients pour un peu plus de puissance, pour une transmission intégrale sont là, et le souhait du client est ce que nous devons réaliser”, a-t-il déclaré.

Notez que l'ID.3 GTX ne devrait pas être aussi puissant que le concept-car évoqué plus haut. Le moteur de 245 kW n'est plus de la partie. On devrait plutôt retrouver le même groupe moteur que celui de la ID.4 GTX, c'est-à-dire une transmission intégrale de 220 kW. Il faut rajouter que Volkswagen éprouve également de sérieuses difficultés sur les chaînes de production de ses voitures électriques. Une donnée qui entre en ligne de compte dans la décision prise par VW de repousser le lancement de la ID.3 GTX.

En effet, Volkswagen a annoncé la semaine dernière qu'il “‘était fondamentalement à court de véhicules électriques en Europe et aux États-Unis pour le reste de l'année”. Ces problèmes se répercutent d'ailleurs sur l'ensemble des marques du groupe VW, comme Audi, Porsche, Skoda ou encore Seat et Lamborghini.

Source : AutoExpress