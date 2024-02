IA : Oubliez les lunettes connectées, l’avenir passera par les lentilles de contact intelligentes

Au cœur du MWC 2024, Xpanceo a captivé l'audience en dévoilant quatre prototypes avant-gardistes de lentilles de contact intelligentes, promettant une ère nouvelle dans le domaine des dispositifs de bio-amélioration. Ces prototypes, alliant technologie et santé, pourraient bien redéfinir notre interaction quotidienne avec le monde numérique et physique.

Le MWC 2024 a été le théâtre de plusieurs innovations marquantes, telles que la présentation de la bague connectée Galaxy Ring par Samsung, qui a suscité une vive curiosité malgré le mystère entourant ses fonctionnalités. Parallèlement, Lenovo a ébloui les visiteurs avec son ordinateur doté d'un écran transparent, poussant les limites de ce que l'on peut attendre de la technologie moderne. Ces avancées témoignent de la constante évolution du secteur technologique, où la créativité semble ne connaître aucune limite.

Face aux lunettes connectées Wireless AR Smart Glass de Xiaomi, remarquables par leur légèreté et technologie sans fil mais dont l'utilité pratique reste floue, les lentilles de Xpanceo se distinguent. Elles proposent une intégration technologique discrète et fonctionnelle, s'éloignant de la complexité et du caractère encombrant d'autres wearables, et s'annoncent comme une solution prometteuse pour allier confort et innovation au quotidien.

Pour Xpanceo, l'avenir de la réalité augmentée passe par les lentilles de contact intelligentes

Spécialisée dans les technologies de pointe, Xpanceo a récemment présenté ses prototypes de lentilles de contact intelligentes. Chaque modèle est conçu pour offrir des fonctionnalités uniques, tout en abordant de manière discrète la question de l'alimentation énergétique. Les solutions envisagées, telles que les micro-batteries intégrées ou les systèmes de récupération d'énergie, promettent une autonomie adaptée à l'usage quotidien. Parmi les prototypes, la lentille holographique explore les possibilités de la réalité mixte (XR), permettant à l'utilisateur de plonger dans des mondes virtuels sans quitter le confort de son environnement naturel. D'autre part, la lentille biosensible permet une surveillance de santé non intrusive, capable de détecter les signes avant-coureurs de conditions telles que le glaucome – une maladie qui attaque le nerf optique -, révolutionnant ainsi la prévention et le suivi médical.

Les projets de Xpanceo s'étendent au-delà de la simple conception de lentilles intelligentes. L'entreprise explore la possibilité d'intégrer des interfaces neuronales – des technologies qui permettent une communication directe entre le cerveau et un dispositif externe- et des fonctionnalités de réalité augmentée pour développer une lentille de contact de nouvelle génération. Cette avancée vise à enrichir la capacité visuelle tout en permettant un suivi continu des indicateurs de santé, grâce à l'analyse en temps réel des données biométriques. Face aux obstacles techniques et aux exigences réglementaires, Xpanceo prévoit de procéder à des tests d'ici 2026, envisageant ainsi de transformer l'utilisation des lentilles de contact pour aller au-delà de la correction optique, vers une augmentation de la perception et de l'interaction avec l'environnement.