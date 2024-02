Tinder : ce célibataire a utilisé ChatGPT pour trouver sa future femme

Aleksandr Zhadan, un jeune célibataire résidant à Moscou, a développé un programme avec ChatGPT pour filtrer et discuter avec des milliers de femmes sur Tinder. Contre toute attente, son projet a fini par porter ses fruits puisqu'il a finalement trouvé la femme de sa vie.

Depuis l'avènement de ChatGPT, on observe une utilisation de plus en plus régulière des IA conversationnelles dans les applis de rencontres. En mars 2023, nous avons notamment évoqué ce projet développé par d'anciens employés de Tinder : CupidBot. Ce service basé sur l'IA se propose “d'obtenir des rendez-vous sans avoir à ouvrir aucune application”. Pour faire simple, ce chatbot se charge de swiper et chatter à la place des utilisateurs sur les différentes applications de rencontres.

Aleksandr Zhadan, célibataire résidant à Moscou, a peut-être été inspiré par ce projet. Après avoir mis fin à sa dernière relation en 2021, le jeune homme s'est naturellement dirigé vers Tinder pour faire de nouvelles rencontres. Il a donc passé des heures à envoyer des likes, des messages et à avoir des rendez-vous qui n'ont jamais abouti à une véritable relation.

Il transforme ChatGPT en assistant dating

Face à cette impasse, Zhadan a décidé de détourner ChatGTP-2 pour le transformer en assistant virtuel de rencontres. L'idée est similaire à celle de Cupidbot : l'assistant se charge de filtrer pour lui les profils des utilisatrices selon ses préférences, avant d'entrer en contact avec elles et de fixer un rendez-vous IRL (ndrl : In Real Life). Il a également intégré certains filtres pour éviter d'être mis en contact avec des personnes qui aiment sortir et boire de l'alcool parmi d'autres préférences.

La 1re version de son programme pouvait envoyer des messages et tenir une conversation, mais l'expérience n'était pas vraiment concluante, la faute à de nombreux bugs. Dans une situation, ChatGPT a demandé à une utilisatrice de “faire une longue promenade dans les bois”, une activité pas forcément rassurante avec un inconnu. Lors d'un autre échange, ChatGPT a programmé un rendez-vous pour Zhadan, en promettant au passage qu'il viendrait avec des fleurs et des chocolats. Malheureusement, ce détail a échappé au jeune homme, ce qui lui a valu un accueil plutôt froid de la part de sa nouvelle conquête.

Après des échanges avec plus de 5 000 femmes, il rencontre la bonne

Au gré du lancement des nouvelles versions de ChatGPT (3, 3,5 et 4), Zhadan a amélioré son programme. Au total, son assistant dating a entamé la conversation avec plus de 5 239 femmes sur Tinder et organisé pour lui une centaine de rendez-vous sur Moscou. Et puis en décembre 2022, soit un an après le début de ce projet un fou, son assistant lui a permis de rencontrer Karina Vyalshakaeva.

Celle qui est aujourd'hui sa femme explique que durant les premiers mois d'échange sur Tinder, elle avait conservé exclusivement avec Chat-GPT. Au fil du temps, Zhadan a fait en sorte de réduire les interventions de ChatGPT et discuter en personne. Son épouse a appris le pot-aux-roses quelques mois après le début de leur relation. Si elle n'était pas en colère, elle s'est dit plutôt choquée devant le naturel de l'IA. Selon elle, le programme développé par Zhadan pourrait être un excellent outil pour d'autres utilisateurs : “Je pense qu'il faut vraiment comprendre ses objectifs. Aleksandr voulait trouver une petite ami et il a programmé ChatGPT avec des informations très personnalisées. Si ChatGPT et votre discours réel disent des choses différentes, il y aura des problèmes”, souligne-t-elle.

La question de l'authenticité de la relation

Comme dit plus haut, Zhadan n'est pas le premier à avoir détourné ChatGPT pour en faire un assistant de dating. Heather Tal Murphy, journaliste pour Slate, a tenté l'expérience de son côté également dans l'optique d'obtenir un rendez-vous pour sa meilleure amie. De ce qu'il ressort de son expérience, ChatGPT peut effectivement se présenter comme un formidable outil pour établir le contact avec une personne, mais aussi pour filtrer les candidats selon des critères spécifiques. Reste toutefois pour elle “la question essentielle sur l'authenticité des relation que nous construisons en ligne”.

Elle poursuit : “Tout est au fond une question d'attente et de besoins personnels. Pour ceux qui trouvent que l'aspect le plus fastidieux des rencontres en ligne est l'interminable va-et-vient de messages qui, souvent, ne mènent nulle part, la possibilité de sous-traiter une partie de ce processus à l'IA peut sembler attrayante. Mais il est importante de rappeler que l'IA, aussi avancée soit-elle, ne peut pas encore comprendre véritablement les subtilités et les nuances des relations humaines”. Et vous, pourriez-vous utiliser ChatGPT sur un site de rencontres ? Dites-le-nous dans les commentaires.

Source : Gizmodo