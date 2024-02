OpenAI veut véritablement tuer Google avec ce nouveau moteur de recherche en développement

Alors que de nombreux utilisateurs expriment leur frustration face à la détérioration de la qualité des recherches Google, OpenAI semble préparer le terrain pour une alternative prometteuse. Avec un projet de moteur de recherche en cours, l’entreprise pourrait bien redéfinir les normes de l'exploration du web.

OpenAI élargit les horizons de l'interaction humain-IA avec ChatGPT, introduisant des capacités de mémorisation des préférences des utilisateurs et la possibilité d'intégrer des GPTs spécialisés dans les dialogues. Que ce soit pour personnaliser le format des résumés de réunions ou pour enrichir les conversations avec des conseils spécifiques, ces innovations promettent une utilisation plus intuitive et sur mesure. La phase de déploiement progressif de ces fonctionnalités témoigne de l'approche prudente de l'entreprise face aux enjeux de la vie privée, tout en ouvrant la voie à des interactions plus riches et personnalisées avec l'IA.

La vision future d'OpenAI inclut le développement d'un logiciel permettant à ChatGPT de contrôler nos appareils de manière autonome, envisageant un assistant personnel IA qui transcende les capacités des technologies actuelles. Cette initiative a pour but de réduire la charge de travail manuelle et de simplifier l'interaction avec nos appareils, tout en posant d'importantes questions sur la confidentialité et la sécurité. Alors que l'entrprise continue de pousser les limites de ce que l'IA peut accomplir, l'impact potentiel de ces avancées sur notre quotidien et nos interactions avec la technologie reste un sujet captivant et en évolution.

OpenAI s'attaque à Google grâce à un nouveau moteur de recherche en développement

Selon des informations rapportées par The Information, OpenAI développerait un produit dédié à la recherche sur le web, qui s'appuierait en partie sur le moteur de recherche Bing de Microsoft. Ce projet marque une avancée significative pour l’entreprise, déjà reconnue pour avoir bouleversé l'industrie technologique avec des innovations telles que ChatGPT. Cette initiative pourrait non seulement enrichir son arsenal technologique mais également introduire une concurrence directe avec Google, maître incontesté de la recherche en ligne depuis des années.

La principale interrogation réside dans la capacité d'OpenAI à surpasser Google Search, notamment en évitant les écueils qui ont terni la réputation de ce dernier, tels que les contenus de faible qualité générés par IA et les problématiques SEO. Avec Google qui vient de renommer son assistant IA Bard en Gemini et qui propose désormais le plan Google One AI Premium, la compétition dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la recherche web semble s'intensifier. Reste à voir si OpenAI réussira à se démarquer avec une proposition de valeur suffisamment forte pour ébranler la domination de Google dans l'espace de la recherche en ligne.

