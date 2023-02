Xiaomi dévoile ses lunettes connectées Wireless AR Smart Glass, mais à quoi ça sert ?

Xiaomi a dévoilé son tout premier casque de réalité augmentée à l’occasion du MWC : le Wireless AR Smart Glass Discovery Edition. Si la marque s'attarde sur ses caractéristiques techniques, l’usage reste encore bien mystérieux.

A-t-on réellement besoin de lunettes de réalité augmentée ? Pour les géants de la tech, c’est le cas. Alors que tous les regards sont tournés vers Apple depuis des mois, Xiaomi présente au MWC son premier terminal dédié à la RA : les Wireless AR Smart Glass Discovery Edition.

Derrière ce nom à rallonge se cache un casque, ou plutôt des lunettes de réalité augmentée. Xiaomi a pris soin de les rendre les plus légères possible avec un châssis en magnésium/lithium. Elles ne pèsent que 126 grammes sur votre nez. Autre avantage, elles sont entièrement sans fil.

Une technologie très aboutie, mais un usage à déterminer

Les Wireless AR Smart Glass Discovery Edition disposent d’un SoC Qualcomm XR2 Plus Gen 1, spécialement pensé pour la réalité mixte. Elles fonctionnent avec la plateforme Snapdragon Space présents sur certains smartphones, dont le Xiaomi 13. Concernant les écrans, le constructeur affirme que ses lunettes sont les premières à disposer d’un affichage au niveau de la rétine pour un plus grand confort et une meilleur immersion. Le casque est doté d’une paire d’écrans microOLED d’une luminosité maximale de 1200 nits, ce qui permet d’afficher parfaitement des éléments virtuels devant vos yeux même s’il y a beaucoup de lumière autour de vous.

A lire – Apple Glass : Siri va vous aider à créer des applications pour le casque de réalité mixte

Xiaomi évoque aussi la caméra AON à faible consommation d’énergie intégrée dans le châssis ainsi qu’un système de reconaissance gestuelle capable de reconnaitre les articulations de vos doigts. Ainsi, il serait possible d’interagir avec son environnement grâce à vos mimines. Le constructeur reste un peu flou sur le fonctionnement mais donne des exemples de manipulation :

« Le directionnel est orienté à partir de la deuxième articulation du majeur, la deuxième articulation de l'index représentant la direction vers le haut. Combinées aux zones environnantes, elles forment une clé directionnelle à quatre voies pour les opérations de mouvement de base. De plus, les 12 articulations fonctionnent de la même manière que la méthode chinoise de saisie à neuf touches, permettant la saisie de texte en tapant du pouce dans la zone des doigts. Le pouce glissant sur l'index est utilisé pour entrer et sortir des applications. »

Xiaomi s’est beaucoup concentré sur sa technologie lors de la présentation et semble avoir oublié le plus important : à quoi ça sert ? Pour l’instant, aucun usage concret n’a été montré, tout juste sait-on que le casque sera compatible avec les applications Youtube et Tik Tok. Reste à savoir quels avantages tirera l’utilisateur d’un tel terminal. Avons-nous un game changer ou un gadget technologique hors de prix et sans grand intérêt ? La balle est dans le camp de Xiaomi, on ne demande qu’à être séduits.

Pour le moment, le casque de RA de la marque chinoise n’a pas de prix ni de date de sortie.