L’Intelligence artificielle ressuscite John Lennon, l’industrie musicale craint pour son avenir

Un musicien appelé Kid Klava a publié hier sur les réseaux sociaux une composition de son cru dans laquelle il fait chanter John Lennon, ou plutôt une reconstruction sonore de la voix du défunt Beatles.

Kid Klava a diffusé un morceau titré « Everybody But You » sur TikTok. Depuis, la chanson fait parler non seulement les réseaux sociaux, mais aussi toute l’industrie musicale. En effet, ce vrai-faux titre des Beatles, avec Paul McCartney dans les chœurs, sonne de façon très convaincante, et comme le déclare son créateur, le processus créatif « était étonnamment facile et générer la voix n’a pris que quelques minutes ».

À lire — Les Beatles vont sortir une nouvelle chanson produite à l’aide d’une IA

Nous avions tout récemment entendu un morceau de Drake généré par l'IA, le même procédé est applicable à des artistes morts ou beaucoup moins récents. Kid Klava déclare : « j’ai écrit cette chanson il y a quelques semaines, mais au moment de l’enregistrer, je me suis rendu compte que ma voix ne convenait pas. Ce matin, j’ai décidé de jeter un coup d’œil à ce truc de remplacement de voix Al qui fait flipper tout le monde, et j’ai réalisé… Je peux demander à John de chanter pour moi ! Et pourquoi ne pas demander à Paul de faire des chœurs pendant que j’y suis ? ».

Cette chanson de John Lennon créée avec l’IA est en train d’ébranler l’industrie du disque

C’est un fait, l’Intelligence artificielle va faciliter la tâche de millions de travailleurs dans le monde… ou les remplacer. La puissance de cette technologie est telle que d’après les créateurs de ChatGPT, seuls 34 métiers sont assurés de ne pas être impactés par elle. Les artistes doivent-ils s’inquiéter pour leur gagne-pain ? C’est ce que craignent les maisons de disques, que les progrès rapides dans ce domaine inquiètent au plus haut point.

Les pontes de l’industrie du disque n’apprécient pas du tout. L’un d’eux déclare : « l’utilisation de certains des plus grands artistes de tous les temps pour interpréter et promouvoir artificiellement des chansons est un cauchemar pour nous. Cela menace de saper tout ce pour quoi l’industrie musicale a été créée ».