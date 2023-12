Ce brasseur va demander à une IA de lui trouver des idées pour de nouvelles bières

Même le monde de la bière n’échappe pas à l’intelligence artificielle, comme le prouve une récente annonce du brasseur japonais Kirin Holdings. Ce dernier se targue d’utiliser prochainement une IA similaire à ChatGPT pour générer de nouvelles idées de boissons, en se basant sur des enquêtes menées auprès de consommateurs.

Cela fait un certain temps maintenant que nous savons que l’intelligence artificielle va s’infiltrer dans tous les secteurs professionnels, au point de menacer des millions d’emplois à travers le monde. Reste que certaines annonces sont assez surprenantes. Après l’IA capable de diagnostiquer les maladies infantiles et celle qui présente le journal télévisé, voici l’IA brasseuse de bière. C’est la société japonaise Kiring Holdings qui annonce ce partenariat insolite, qui aura pour but d’accélérer le processus créatif de ses employés.

À ce jour, Kiring Holdings s’appuie sur de longs entretiens avec une sélection de consommateurs pour déterminer les points de forts de ses boissons et les opportunités d’amélioration. Problème : cette étape du développement est particulièrement longue, jusqu’à 50 heures selon le brasseur. Entre en scène l’intelligence artificielle, capable de traiter beaucoup plus rapidement toutes les données récoltées auprès des clients et d’en tirer des idées de boissons.

Votre prochaine bière sera peut-être confectionnée par une IA

Cette intelligence artificielle fonctionnera de la même manière que ChatGPT, soit avec un système de prompts. Les employés de Kirin Holdings pourront lui poser diverses questions à propos des retours clients employés, lui demander son avis sur une recette particulière voire carrément lui demander d’une créer une, susceptible de plaire au plus grand monde. Pour l’heure, il n’est pas prévu que l’IA mélange elle-même les ingrédients.

Kirin Holdings se montre d’ailleurs relativement prudent pour débuter cette collaboration avec l’intelligence artificielle. Dans un premier temps, seules les gammes « ready-to-drink » seront confectionnées par cette dernière. Il s’agit des boissons alcopop, plus communément appelées « prémix » en France, soit des mélanges d’alcool et de jus de fruits et/ou de sodas, très populaire au Japon et généralement commercialisées à certaines périodes spécifiques de l’année.

