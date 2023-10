IA : chanter comme votre artiste préféré est bientôt possible, YouTube y travaille

YouTube veut mettre au point un système d'intelligence artificielle permettant à un créateur de s'enregistrer avec la voix d'un chanteur ou d'une chanteuse connu(e). La plate-forme cherche l'accord des maisons de disques.

Qui n'a jamais rêvé de chanter comme son artiste préféré ? Généralement, on se contente d'en faire une pâle imitation sous la douche ou, pour les plus courageux, lors d'un karaoké. YouTube compte bien vous aider à faire beaucoup mieux. La plate-forme vidéo veut en effet développer un outil basé sur l'intelligence artificielle permettant de s'enregistrer avec la voix d'un chanteur ou d'une chanteuse existant(e). On pouvait déjà se faire parler dans une autre langue que la sienne, bientôt on va chanter.

Aucun détail n'a filtré sur le fonctionnement exact du système. Comme il sera en théorie accessible aux créateurs de vidéos, on suppose que la fonction intégrera l'interface de YouTube d'une manière ou d'une autre. Selon des sources proches du dossier, le service est déjà en train de s'atteler à une partie complexe du projet : obtenir les accords des différentes maisons de disque afin de pouvoir entraîner l'IA avec les chansons de leurs artistes respectifs.

YouTube travaille sur une IA pour que vous chantiez comme Drake ou Taylor Swift

Les discussions sont en cours et le secteur de la musique n'est pas fermé à l'idée, toujours d'après les personnes renseignées. Ce n'est qu'une fois un cadre légal défini et approuvé par toutes les parties que YouTube pourra lancer son outil. Si un tel accord était trouvé, cela changerait radicalement le paysage musical actuel puisque virtuellement n'importe qui pourrait devenir viral en utilisant la voix d'un artiste célèbre. C'est arrivé avec Drake et The Weekend, mais Spotify n'a pas apprécié.

Rappelons qu'en parallèle, Google et plusieurs labels musicaux aimeraient monétiser les chansons générées par IA. Il est très probable que cette question soit abordée dans le cadre des négociations actuelles, tant la manne financière générée pourrait être importante. En revanche, n'espérez pas un jour vous retrouver sur la scène des Grammy Awards pour votre performance. Les musiques créées grâce à l'intelligence artificielle n'ont pas droit aux récompenses.

Source : Bloomberg