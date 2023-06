YouTube va utiliser l’IA pour doubler les vidéos en plusieurs langues

YouTube teste actuellement un nouvel outil qui aidera les créateurs à doubler automatiquement leurs vidéos dans d'autres langues à l'aide de l'IA, a annoncé la société jeudi à la VidCon.

Lors de la VidCon 2023, YouTube a annoncé qu'il allait permettre aux créateurs de doubler leurs vidéos dans d'autres langues grâce à l'IA. Le logiciel, développé par Aloud et faisant partie de l'incubateur Area 120 de Google, ouvrira le contenu à un public beaucoup plus large une fois mis en œuvre.

Auparavant, les créateurs devaient s'associer directement avec des fournisseurs de doublage tiers pour créer leurs pistes audio, ce qui s’avère être un processus long et coûteux. Aloud leur permet de doubler des vidéos sans frais supplémentaires, mais on ne sait pas si Google va ou non monétiser le service à l’avenir. YouTube permet également aux utilisateurs d'utiliser des sous-titres automatiques si l'auteur de la vidéo n'a pas fourni de sous-titres, mais ne proposait jusqu’alors pas de doublage des voix.

Comment va fonctionner le doublage sur YouTube ?

Selon le site web d'Aloud, l'outil transcrit votre vidéo et vous donne une transcription que vous pouvez réviser et éditer. La bonne nouvelle, c’est que l’IA se charge non seulement de traduire le script, mais également de produire le doublage. Selon Amjad Hanif, de YouTube, la plateforme teste déjà cet outil avec des centaines de créateurs de contenu.

Il a précisé qu'Aloud prend actuellement en charge quelques langues et que d'autres suivront à l'avenir. Pour l'instant, l'outil est disponible en anglais, en espagnol et en portugais, a déclaré Jessica Gibby, porte-parole d'Aloud.

Grâce à Aloud, un nombre croissant de créateurs pourraient ajouter des doublages multilingues à leur vidéo, et donc s’ouvrir à un tout nouveau public. Aloud n'est pas encore accessible à tous les utilisateurs, mais il existe une liste d'attente à laquelle les utilisateurs peuvent s'inscrire s'ils souhaitent y avoir accès.

Hanif a ajouté que YouTube « s'efforce de faire en sorte que les pistes audio traduites ressemblent à la voix du créateur, avec plus d'expression et de synchronisation labiale ». L'IA générative devrait également permettre à Aloud de lancer des fonctionnalités telles que la préservation de la voix, un meilleur transfert des émotions et la « réanimation » des lèvres.