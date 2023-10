Percer le mystère de l’univers grâce à des ondes radio vieilles de 8 milliards d’années, les scientifiques y croient

En repérant des ondes radio datant de 8 milliards d'années, les scientifiques espèrent avancer sur l'explication d'un des plus grands mystères de l'univers : la matière manquante. Explications.

Savez-vous que 50 % de l'univers nous est totalement inconnu ? Quand les scientifiques ont réussi à simuler l'univers en partant du Big Bang jusqu'à l'ère moderne, ils se sont rendus compte que la moitié de la matière censée être présente n'était pas là. Cette matière manquante n'est pas la fameuse matière noire, qui est aussi invisible à nos yeux, mais parce qu'elle n'interagit pas avec la lumière. On parle bien ici d'une matière “classique”, faite d'atomes composés de protons et de neutrons.

Les récentes avancées ont permis de détecter la présence d'un grand vide entre certaines galaxies. C'est là qu'on pense trouver cette mystérieuse matière manquante. Le problème, c'est qu'elle serait équivalente à maximum deux atomes présents dans un bureau de taille standard (la pièce, pas le meuble). Inutile de vous dire qu'elle est donc extrêmement difficile à repérer, même avec nos instruments sophistiqués actuels. La solution pourrait se trouver dans le passé.

Des ondes radio permettraient de résoudre un mystère tenace de l'univers

Les radiotélescopes de l'Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP), à l'ouest de l'Australie, ont enregistré le plus vieux et le plus distant FRB jamais repéré. FRB veut dire Fast Radio Burst, ou Sursauts Radio Rapide dans la langue de Molière. Ce sont des impulsions d'ondes radio qui durent quelques millisecondes tout au plus. Les scientifiques ont utilisé les données de l'ASKAP puis d'autres instruments en Europe et au Chili pour obtenir l'origine de ce FRB, appelé FRB 20220610A. Il serait la résultante de la collision entre 2 voire 3 galaxies il y a 8 milliards d'années de cela. De quoi faire passer la récente explosion repérée dans l'espace pour un pétard.

Pour vous donner une idée, l'énergie dégagée par le FRB en quelques millisecondes équivaut à celle que le soleil émet en 30 ans. C'est impressionnant, mais quel rapport avec la matière manquante de l'univers ? Et bien, selon l'astronome australien Jean-Pierre Jacquard, les FRB pourrait être utilisé comme des “balances cosmiques” pour mesurer ce qui se trouve entre les galaxies. Les sursauts radio “voient” en fait tous les électrons, même dans un espace presque parfaitement vide. En voyageant sur des millions ou milliards d'années lumière, leurs radiations sont dispersées par la matière manquante.

Stuart Ryder, l'un des auteurs de l'article à propos de la découverte, précise : “[Jean-Pierre Jacquard] a montré que plus un FRB est éloigné, plus il révèle de gaz diffus entre les galaxies”. En théorie, mesurer la distance entre six FRB seulement permettrait de déterminer la densité de l'univers et, au final, localiser la matière manquante. Les scientifiques vont maintenant s'atteler à en repérer d'autres afin d'affiner les recherches. Une cinquantaine a déjà été répertoriée à ce jour.

Source : Space