IA : ce site d’actualités Tech remplace tous ses rédacteurs par une intelligence artificielle

Un site d'actualités High-Tech bien connu disponible en plusieurs langues a choisi de licencier tous ses rédacteurs pour les remplacer par une intelligence artificielle. Elle se contente de traduire les articles anglais.



L'intelligence artificielle va voler des emplois. Ça fait déjà quelques temps qu'on entend cette rengaine. Le problème, c'est qu'elle se vérifie de plus en plus à mesure que le temps passe. Des études estiment que 300 millions d'employés vont être remplacés à terme par l'IA. Même le patron de ChatGPT affirme que oui, l'intelligence artificielle est une menace réelle pour votre travail. Et ce n'est pas cette liste de 34 métiers irremplaçables par l'IA qui va nous rassurer.

Le secteur du journalisme n'est pas épargné par le phénomène. On constate déjà que les articles rédigés par une IA se multiplient sur le Web, mais ce qu'il s'est passé pour un site d'actualités High-Tech bien connu va encore plus loin. Le 29 août dernier, G/O Media, qui possède entre autres Gizmodo, s'est séparé de toute l'équipe éditoriale de la version espagnole du site pour utiliser une IA à la place. Les rédacteurs écrivaient des articles originaux en plus d'en traduire certains de l'anglais. Désormais, seules des traductions automatisées sont publiées.

Les rédacteurs du site Gizmodo espagnol sont licenciés et remplacés par une intelligence artificielle

L'ex-employé Matías S. Zavia explique la situation sur X (Twitter) et en appelle à ses contacts pour trouver un nouveau travail. Si vous vous rendez sur le site de Gizmodo espagnol, vous verrez à la fin de chaque article la mention suivante : “Ce contenu a été automatiquement traduit du matériel original. En raison des nuances de la traduction automatique, il peut y avoir de légères différences. Pour la version originale, cliquez ici”.

G/O Media expérimente les articles rédigés par IA depuis juillet dernier, avec plus ou moins de succès. Certains journalistes, par le biais de leur syndicat, avait appelé les lecteurs à ne pas cliquer sur des articles de ce genre, mais cela n'a visiblement pas freiné les ambitions de la maison-mère. Si le succès est au rendez-vous, cela pourrait malheureusement donner des idées à d'autres propriétaires de médias multi-langues.