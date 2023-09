Se faire greffer une puce sous la peau pour remplacer tel ou tel badge d'accès est une réalité depuis quelques années. Aujourd'hui, on peut même remplacer ses clés de voiture ou sa carte bancaire. Étonnamment, ça ne coûte pas (trop) cher.

Vous arrivez à la caisse du magasin et vous rendez compte que vous avez oublié votre carte bancaire. Pas grave, elle est enregistrée sur votre smartphone… que vous avez oublié aussi. Vous rentrez chez vous sans rien ? Non, vous tendez juste votre main et repartez avec vos courses. Cette situation un peu absurde est pourtant déjà une réalité grâce au progrès des puces sous-cutanées. Et ça ne date pas d'hier. Souvenez-vous, lors de la crise sanitaire, une entreprise proposait de greffer votre pass sanitaire dans votre bras.

Il s'agissait alors d'un simple QR code, mais les possibilités vont plus loins grâce aux progrès en matière de sécurisation. Il est possible de se faire implanter une puce sous la peau pour remplacer vos clés de voiture, de maison, votre carte bancaire, partager des données en NFC … Globalement, tout ce que peut déjà faire votre smartphone. Sauf que là vous n’aurez plus besoin de l'avoir sur vous. Les entreprises spécialisées dans la démarche existent déjà, et ça ne coûte pas aussi cher qu'on pourrait l'imaginer.

Il est possible de payer sans contact avec une puce sous la peau pour moins de 250 €

Prenons l'exemple de la société VivoKey. Pour 399 $ (environ 370 €), elle propose de vous glisser sa puce Apex Flex sous la peau. Pas plus grande qu'une phalange, elle fonctionne bien sûr sans batterie et permet de faire tout ce que l'on a déjà cité. En bonus, la puce peut être enregistrée comme une clé de Tesla. Celle de Walletmor permet uniquement de payer sans contact, pour 249 €. Le site rappelle que l'implant ne peut pas être piraté et ne contient aucune donnée personnelle sensible sur le propriétaire.

Les puces sous-cutanées ne servent pas qu'à nous faciliter le quotidien. Elles sont de plus en plus déployées dans le secteur de la médecine notamment. L'une d'elle mesure et enregistre la température du corps par exemple. De son côté, la société Walletmed développe un implant qui pourra mesurer plusieurs paramètres comme la glycémie, la saturation du sang en oxygène et le rythme cardiaque.

Source : France Info