Les IA comme ChatGPT vont bientôt remplacer 300 millions de travailleurs dans le monde

Selon une nouvelle étude de Goldman Sachs, les systèmes d'intelligence artificielle générative tels que GPT pourraient entraîner des “perturbations importantes” sur le marché du travail et affecter environ 300 millions d'emplois à temps plein dans le monde.

L'adoption généralisée des technologies d'intelligence artificielle pourrait contribuer à une hausse de la productivité et à une accélération de l'économie mondiale, selon les analystes de Goldman Sachs Group Inc. Cependant, cela s’accompagnerait également d’une mauvaise nouvelle pour de nombreux travailleurs, qui risquent de se voir remplacer par l’IA.

Il y a quelques jours, les créateurs de ChatGPT dressaient la liste des métiers que l’IA ne remplacera pas, et parmi eux, on retrouvait principalement des travaux manuels. Cependant, tous les emplois plus intellectuels où l’on demande aux employés de produire du contenu écrit sont, eux, sur la sellette.

ChatGPT pourrait bien vous remplacer au travail

D’après Goldman Sachs, environ deux tiers des emplois actuels aux États-Unis et dans l'Union européenne sont exposés à un certain degré d'automatisation par l'IA. Les secteurs administratif et juridique devraient être les plus touchés, 46 % des emplois administratifs, 44 % des emplois juridiques et 37 % des tâches relevant de l'architecture et de l'ingénierie pouvant être remplacés par l'IA.

Le secteur des sciences de la vie, physiques et sociales suit de près avec 36 %, et les activités commerciales et financières complètent le top 5 avec 35 %. Comme dit plus haut, les professions à forte intensité physique, telles que la construction et la maintenance, sont moins exposées, avec respectivement 6 % et 4 %.

Selon le rapport, jusqu'à 300 millions d'emplois dans le monde pourraient être concernés. Des changements sur les marchés du travail sont donc probables, même si, historiquement, le progrès technologique ne fait pas que supprimer des emplois, il en crée aussi de nouveaux. Globalement, 24 % du travail en Europe pourrait être automatisé, soit un peu moins que la moyenne de 25 % aux États-Unis.

Selon l'analyse de la banque, Hong Kong, Israël, le Japon, la Suède et les États-Unis sont susceptibles d'être les cinq pays les plus touchés. Au contraire, les travailleurs exerçant en Chine, au Nigeria, au Vietnam, au Kenya et, en dernière position, en Inde, sont les moins susceptibles de voir leur travail pris en charge par la technologie de l'IA.