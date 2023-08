L’IA impactera au moins 30 millions d’employés dont une majorité de femmes selon une étude

Alors que l'on craint de plus en plus que les emplois ne succombent à l'automatisation, une nouvelle étude de l'Organisation internationale du travail (OIT) vient de révéler que plusieurs dizaines de millions d’emplois seront bientôt impactés par l’IA.

Alors que ChatGPT a déjà remplacé certains travailleurs, une étude intitulée « Generative AI and Jobs : Une analyse mondiale des effets potentiels sur la quantité et la qualité des emplois » offre une perspective plus nuancée, suggérant que la dernière vague d'IA générative est plus susceptible d'améliorer les conditions de travail plutôt que de les supprimer complètement.

L'étude souligne que la plupart des emplois et des industries ne sont que partiellement exposés à l'automatisation, ce qui donne l'occasion à l'IA générative de venir apporter son aide plutôt que de remplacer les rôles humains. Au lieu d'annoncer une destruction généralisée des emplois, l'impact principal de cette technologie devrait être la transformation de la qualité des emplois, en particulier en termes d'intensité du travail et d'autonomie.

Quels sont les emplois les plus menacés par l’IA ?

Dans le spectre des professions, le travail de bureau apparaît comme le segment le plus exposé à l'IA générative. Environ 25 % des tâches de cette catégorie sont considérées comme très exposées, tandis que plus de la moitié sont moyennement exposées. À l'inverse, les groupes professionnels tels que les cadres, les professionnels et les techniciens connaissent des niveaux d'exposition plus faibles, avec seulement une petite partie des tâches considérées comme très exposées et environ un quart affichant des niveaux d'exposition moyens.

L'Organisation internationale du travail a aussi révélé que seulement 4 % des tâches des travailleurs du secteur des services et de la vente sont fortement exposées à l'IA générative, et que 18 % de leurs tâches sont moyennement exposées.

L'étude ne porte pas seulement sur les différents types d'emplois, puisqu’elle adopte plutôt une perspective globale. Elle met notamment en évidence les différences d'impact entre des pays ayant des niveaux de développement différents. Il est intéressant de noter que le potentiel d'amélioration des emplois grâce à l'IA est à peu près le même dans tous les pays. Cela suggère qu'avec des politiques bien planifiées, les pays en développement peuvent bénéficier de manière significative de cette nouvelle tendance technologique.

Les femmes seraient particulièrement touchées par l’essor de l’IA

De nombreux emplois seraient tout de même menacés, en particulier des postes majoritairement occupés par des femmes. Dans les pays à revenu élevé, 7,8 % des emplois occupés par des femmes sont susceptibles d'être automatisés, ce qui, selon l'OIT, représente environ 21 millions d'emplois. En revanche, « seuls » 2,9 % des emplois masculins dans les pays à revenu élevé, soit environ 9 millions d'emplois sont susceptibles d'être automatisés.

L'impact disproportionné sur l'emploi féminin est attribué à la surreprésentation des femmes dans le travail de bureau, qui est particulièrement prononcée dans les pays à revenu élevé et intermédiaire. D’ailleurs, cette révélation a des implications plus larges, puisqu’elle suggère que certains emplois de bureau pourraient ne jamais se matérialiser dans les pays à faible revenu en raison de l'influence de l'essor de l’IA générative.

L'étude a également dressé la liste des emplois susceptibles d'être automatisés. Parmi eux, on retrouve :

les dactylographes

les conseillers en voyages

les scribes

les agents d'information dans les centres de contact

les caissiers de banque

les enquêteurs pour les sondages et les études de marché

L'Organisation internationale du travail conclut en soulignant la nécessité de concevoir des politiques qui favorisent une transition ordonnée, équitable et consultative. La voix des travailleurs, la formation professionnelle et une protection sociale adéquate seront essentielles pour gérer cette transition. Si vous recherchez actuellement un travail qui ne sera pas impacté par l’IA, sachez qu’OpenAI, l’entreprise derrière ChatGPT, a déjà dressé une liste des 34 métiers les plus protégés.

Source : ILO