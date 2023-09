Zoom lance un compagnon IA capable de résumer vos réunions et de rédiger des réponses

Zoom proposera à ses utilisateurs un assistant d'intelligence artificielle capable d'exploiter les modèles linguistiques d'entreprises telles qu'OpenAI pour résumer vos réunions vidéo et rédiger des messages de chat à votre place.

Moins d'un mois après avoir essuyé les foudres du public en raison de la confusion entourant la formation de ses outils d'intelligence artificielle, Zoom se dit prêt à aller de l'avant avec un chatbot de type ChatGPT qui sera intégré à ses vidéoconférences et aux discussions qui les accompagnent.

L’objectif de ce dernier est simple : accroître la productivité de ses utilisateurs. Au programme, ce nouveau Zoom IQ, appelé AI Companion, est alimenté par le même mélange de technologies que Zoom IQ : L'IA générative interne de Zoom ainsi que des modèles d'IA provenant de fournisseurs tels que Meta (Llama 2), OpenAI (ChatGPT) et Anthropic (Claude). Mais sa portée s'étend désormais à d'autres parties de l'écosystème Zoom, y compris Zoom Whiteboard, Zoom Team Chat et Zoom Mail.

Lire également – Zoom, l’application de télétravail par excellence, demande à ses employés de revenir au bureau

De quoi est capable de nouvelle IA sur Zoom ?

Les fonctionnalités comprennent des résumés de réunion, la rédaction de messages et un retour d'information en temps réel sur la réunion. Certaines de ces fonctionnalités seront disponibles dès le lancement, et d'autres le seront d'ici l'année prochaine, a précisé Zoom.

« Si l'organisateur de la réunion l'autorise, les participants peuvent se rattraper rapidement sans perturber le déroulement de la réunion en soumettant discrètement des questions via le panneau latéral de l'AI Companion de la réunion pour recevoir une réponse générée par l'IA sur ce qu'ils ont manqué », a ajouté Zoom. « Après la réunion, les organisateurs peuvent recevoir un résumé automatisé de la réunion à partager avec les participants et ceux qui n'ont pas pu assister à la réunion ».

Les utilisateurs peuvent interagir directement avec AI Companion par le biais d'un panneau latéral dans l'expérience Meetings. Ces fonctionnalités seront ensuite étendues à l'ensemble de Zoom l'année prochaine. Le compagnon IA peut aider l'utilisateur à rédiger rapidement des messages sur la base d'un fil de discussion. L'utilisateur peut ensuite modifier le ton ou la longueur du projet de message en cliquant sur un bouton. La même fonction permet également de résumer un long fil de discussion.

Zoom AI Companion est offert gratuitement à tous les abonnés de Zoom, mais pas pour les utilisateurs gratuits. Début 2024, vous pourrez compléter automatiquement des phrases et planifier des réunions à partir d'un chat. D'autres fonctionnalités pour la préparation des réunions, le compte rendu et plus encore seront également ajoutées d’ici là.