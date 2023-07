ChatGPT : le patron d’OpenAI confirme que l’IA va voler votre emploi et il s’en excuse

Dans une interview accordée à The Atlantic, Sam Altman, PDG d'OpenAI (ChatGPT), explique que oui, l'intelligence artificielle va supprimer des emplois. Sauf que selon lui, personne n'a envie de revenir en arrière.

C'est sûrement la plus grande crainte que l'on peut avoir depuis le récent boom de l'intelligence artificielle. Non, pas la domination du monde par les robots. La perte de son emploi pour cause de remplacement par une IA. Dès l'essor de ChatGTP et assimilés, les prévisions sont alarmistes : 300 millions de travailleurs perdraient leur travail. Et même si OpenAI, à l'origine de ChatGPT justement, veut rassurer avec sa liste des métiers qui ne seront jamais remplacés par l'IA, on est tout de même un peu inquiet.

Surtout que la dynamique est bien réelle. Ici on apprend qu'un PDG a licencié 90 % de ses effectifs pour utiliser l'IA à la place. Là qu'Hollywood veut remplacer les acteurs par des versions numériques. Ou que Netflix est prêt à payer un expert en IA 900 000 dollars à l'année pour pouvoir lui aussi se passer de comédiens. Et bien désolé de vous décevoir, mais Sam Altman, le PDG d'OpenAI, affirme que ça va empirer, et qu'on ne peut plus rien y faire.

Le patron d'OpenAI confirme que l'IA a des effets néfastes sur l'emploi

Sam Altman clarifie les choses sans détour : “Beaucoup de personnes travaillant sur l'IA prétendent qu'elle n'est que bénéfique, qu'elle ne sera qu'une aide, que personne ne sera remplacé. Des emplois vont disparaître, point final”. Même en sachant cela, il pense “qu'on ne reviendra pas en arrière”. Ironiquement, l'homme prend l'exemple des enseignants pour parler d'un métier où selon lui on préférera toujours un humain… avant d'ajouter que grâce à l'intelligence artificielle, “tous les enfants auront une meilleure éducation que l'enfant le plus riche et le plus intelligent de la Terre peut avoir aujourd'hui”.

Peut-être motivé par un soupçon de remords, Sam Altman a récemment lancé Worldcoin, une cryptomonnaie qui se veut accessible à toutes et tous. Controversée, l'idée est que vous gagnez une part de la cryptomonnaie en échange du scan de votre iris. Dans l'esprit du patron d'OpenAI, elle doit servir à créer un revenu minimum universel. Une manière de compenser les emplois perdus à cause de l'IA sûrement.

Source : The Atlantic