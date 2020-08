Hyundai va lancer trois nouvelles voitures 100% électriques Ioniq dès 2021

Hyundai va lancer trois voitures électriques futuristes basés sur les concepts Prophecy et 45 EV en ressuscitant sa marque « Ioniq ». La marque souhaite accélérer sa progression sur le marché de l’électrique. La première à arriver sera la Ioniq 5, concurrente directe de la Tesla Model Y et dont le design est basé sur le concept 45 EV.

Hyundai a désormais de très grandes ambitions dans l’électrique. Le constructeur a décidé de ressusciter sa marque Ioniq – qui devait à l’origine syncrétiser la réponse du constructeur au succès des hybrides, notamment de la Toyota Prius – pour lancer trois nouveaux modèles cette fois-ci 100% électriques et au design futuriste.

Hyundai compte s’imposer leader du marché, malgré l’ascension fulgurante de Tesla

Le premier sera la Ioniq 5 – une concurrente directe de la Tesla Model Y, et dont les lignes sont inspirées d’un concept car que la marque avait baptisé « 45 ». En 2022 ce sera au tour de la Ioniq 6 une voiture plus sportive basée sur le concept Profecy dévoilé quelques mois plus tôt. Enfin, début 2024 devrait avoir lieu le lancement de la Ioniq 7, un SUV nettement plus imposant.

« Hyundai Motor Company a annoncé aujourd’hui le lancement de sa nouvelle marque IONIQ dédiée aux véhicules électriques avec batterie, pour ouvrir un nouveau chapitre et s’imposer leader dans l’ère de la mobilité électrique. Via la marque IONIQ, Hyundai délivrera des expériences utilisateur centrées sur le consommateur, avec des solutions de tous les jours résolument connectées dans les tons de la vision de ‘Progrès pour l’Humanité’ promue par Hyundai« , explique la marque dans un communiqué de presse.

Le vice-président du constructeur Wonhong Cho ajoute dans les colonnes de Electrek : « la marque IONIQ va changer le paradigme de l’expérience des utilisateurs de véhicules électriques. Avec un accent renouvellé sur la vie connectée, nous allons offrir des expériences électrifiées intégrales pour un mode de vie ‘eco-friendly' ». Cette nouvelle gamme de véhicules sera dans un premier temps basée sur la plateforme E-GMP que le constructeur décrit comme « compatible avec la recharge rapide et offrant beaucoup d’autonomie ».

