Tesla Model X : l’accident filmé par cette dashcam montre à quel point les voitures d’Elon Musk sont sûres

Une Tesla Model X a été victime d’un accident de la route, mais s’en sort admirablement bien. Filmée par un autre automobiliste, la berline électrique a été percutée par une Nissan Sentra alors qu’elle stationnait à un feu de signalisation. Aucune victime humaine n’est à déplorer, mais l’impressionnant carambolage s’est mieux terminé pour la Tesla.

Les Tesla sont souvent cités en exemple quant à la technicité de l’ordinateur de bord et des services embarqués. Notamment Autopilot, ce système sophistiqué d’aide à la conduite qui freine pour vous, tourne pour vous et, dans un proche avenir, conduira pour vous. Grâce à Autopilot et ses deux ans d’avance sur la concurrence, les Tesla sont certainement plus sûres que les véhicules démunis d’outils d’assistance et vous protègent de certaines erreurs que vous pourriez faire au volant.

Mais qu’en est-il des autres conducteurs ? Si certains modèles de Tesla sont capables de détecter la présence d’autres véhicules sur la voie, elle n’est pas forcément en capacité de s’en écarter. Car, la voiture pourrait très bien être… arrêtée. Tout simplement. C’est justement ce qui est arrivée à une conductrice américaine et propriétaire d’une Tesla Model X.

L’histoire s’est déroulée à South Abington, en Pennsylvanie. La capture d’écran qui accompagne cet article provient d’une séquence vidéo filmée par une caméra intégrée au véhicule qui se trouvait à l’arrière de la Model X. Cette vidéo a ensuite fait l’objet d’un reportage diffusé par les chaînes locales WBRE-TV et WYOU-TV, reportage que vous pouvez retrouver en fin de cet article.

Projetée en avant sur une vingtaine de mètres

La Tesla Model X est arrêtée à un feu de stationnement, attendant que le feu passe au vert pour avancer. Elle est alors percutée, à l’arrière-gauche, par une Nissan Sentra. Le choc est si violent que la Nissan part en tonneau sur le côté avant de s’arrêter contre la glissière de sécurité, tout en évitant une autre voiture qui doublait par la gauche. La Tesla, elle, est violemment projetée en avant sur une vingtaine de mètres et va finir son embardée dans le gazon après avoir traversé la voie de circulation adjacente. Elle ne s’est pas retournée.&

Aucun blessé grave n’est à déplorer des deux côtés, bien heureusement. Mais les deux véhicules sont sérieusement endommagés. L’avant de la Nissan est presque détruit (le pare-brise à l’avant a explosé, permettant à son conducteur d’en sortir). La Tesla est amochée à l’arrière, notamment à hauteur de sa portière arrière gauche. Cependant, elle semble s’en être bien mieux sortie. Et sa conductrice a plus de peur que de mal.