Humble Motors lance One, un SUV électrique qui peut rouler 100 km à l’énergie solaire

Humble Motors, jeune start-up californienne, présente One. Ce SUV électrique a une particularité : il fonctionne à l’énergie solaire, grâce à un toit réalisé en panneau photovoltaïque qui alimente une petite batterie. En fonction de l’ensoleillement, l’énergie solaire permet d’offrir un gain d’autonomie de 16 à 100 kilomètres par jour en plus des 800 kilomètres offerts par la batterie traditionnelle. Présentation.

L’énergie solaire et l’automobile ne sont pas incompatibles. Aujourd’hui, si vous souhaitez rouler à l’énergie solaire, il vous « suffit » d’acheter des panneaux solaires pour couvrir votre toit. L’énergie récoltée sera emmagasinée par des batteries rechargeables sur lesquelles vous pouvez ensuite brancher votre voiture. C’est le cas notamment de cette famille américaine qui a adopté les tuiles photovoltaïques de Tesla. Ikea a également commencé de proposer ses propres tuiles en France.

Mais qu’en est-il des vraies voitures à énergie solaire, qui se rechargent seules ? Nous avons relayé dans nos colonnes plusieurs expérimentations : le modèle d’Aptera Motors, doté d’un étonnant design, ou le tout petit concept réalisé par le CEA et l’INES. Ce ne sont que des prototypes qui n’ont jamais vu le jour. Une start-up californienne qui souhaite certainement marcher sur les traces de Tesla, a présenté il y a quelques jours un prototype plus réaliste qui fonctionne partiellement grâce à l’énergie solaire. La start-up s’appelle Humble Motors. Et la voiture s’appelle One.

Une autonomie solaire jusqu'à 100 kilomètres par jour

One est un SUV électrique aux lignes modernes qui nous rappellent d’autres SUV. Sa principale particularité est ce toit entièrement formé d’un panneau photovoltaïque. Cela représente une surface de 7,65 mètres carrés. Notez que d’autres éléments du châssis peuvent également capturer de l’énergie solaire. Grâce à cela, la voiture emmagasine toute la journée de l’énergie qui alimente une batterie secondaire. En fonction de l’ensoleillement, vous aurez une autonomie « supplémentaire » comprise entre 16 et 100 kilomètres.

« Supplémentaire », parce que la One intègre aussi une batterie rechargeable classique qui offre une autonomie de 800 kilomètres. En outre, le SUV propose un moteur doté d’une puissance de 1020 chevaux. Voilà pour les quelques spécifications techniques. Humble Motors ambitionne de transformer le prototype One en modèle commercial. La version de base coûtera, selon les premières estimations, coûtera 109 000 dollars hors taxes. Voilà un gros budget. Le constructeur vise une mise en production en 2024 pour un lancement commercial en 2025.