Ikea va commercialiser des panneaux solaires en France dès la rentrée 2020

Ikea, leader de l’ameublement en France, va intégrer dans son catalogue un service d’installation de panneaux solaires. Pour cela, le géant suédois a signé un partenariat avec l’entreprise tricolore Voltalia. La commercialisation débutera dans les départements du Sud dès la rentrée, puis progressivement dans les autres régions avant la fin de l’année.

Le contexte sanitaire et écologique actuel a certainement eu un impact sur la vision des Français sur l’environnement les modes de vie. Travail à distance. Alternative aux transports en commun et à la voiture. Énergie renouvelable. Plusieurs initiatives gouvernementales accompagnent les consommateurs qui souhaitent investir sur ces questions. Citons par exemple les aides à l’achat d’un véhicule électrique présentées par Emmanuel Macron pour soutenir la relance du marché automobile.

Autre exemple : encourager la production des énergies renouvelables grâce à des panneaux solaires. Des subventions existent pour aider les particuliers pour faire installer des panneaux sur le toit de leurs maisons et produire de l’électricité qui sera soit consommée sur place, soit revendue à EDF. Encore faut-il trouver où acheter les panneaux solaires. Pour faciliter la démarche à tous les clients potentiels, Ikea lance en France un service « tout-en-un » pour acheter et installer des panneaux solaires. Le service s’appelle… Solstråle.

Pour se faire, le géant suédois a signé un partenariat avec Voltalia, une société française spécialisée dans l’installation de panneaux solaires. Elle se charge de la vente des panneaux et leur installation. Ikea se charge de la définition des besoins et de mettre en ligne un outil de simulation. Évidemment, aucun prix n’a été avancé par l’enseigne, puisque chaque devis sera personnalisé.

32 départements couverts au lancement

La vente de panneau solaire sera lancée en France chez Ikea à partir de cet automne. Seules certaines régions seront couvertes dans un premier temps : Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes. Et tous les départements de ces régions ne seront pas couverts. 32 le seront dès le lancement. Comme vous pouvez le constater, ce sont les régions bénéficiant du meilleur ensoleillement qui seront les premiers servis, sans surprise. Mais Ikea promet que tout le territoire tricolore sera couvert d’ici la fin de l’année.

Les solutions photovoltaïques sont de plus en plus à la mode partout dans le monde, parce que l’énergie solaire est renouvelable et qu’elle est plus propre. Sans oublier que cela permet de réduire la dépendance énergétique d’un foyer. Nous rapportions il y a quelques jours ce témoignage d’une famille californienne réalisé quelques mois après avoir installé les tuiles solaires de Tesla. Et l’expérience est très positive.