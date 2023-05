L’IA va rendre les smartphones obsolètes, comme le prouve cette démonstration en vidéo

Le fondateur d'Humane a publié la vidéo d'une conférence au cours de laquelle il fait la démonstration d'un appareil révolutionnaire : un boitier sans écran qui utilise pleinement l'Intelligence artificielle et qui est destiné à totalement remplacer les smartphones.

Si Me Chaudri fait la promotion de son nouveau gadget depuis un peu plus d’un an déjà, personne n’a encore eu l’occasion de l’essayer, ni même de le voir, et pour cause : son invention basée sur l’Intelligence artificielle tient dans un boîtier qui se veut quasiment invisible.

Me Chaudhri fait la démonstration de ce smartphone sans écran lors d’un TED Talk. L’appareil en question ne marquera pas les esprits par son design : l'accessoire minuscule intègre une caméra, un haut-parleur et un projecteur. Ce dernier composant permet affiche les informations essentielles sur la paume de la main ou sur toute autre surface tout en faisant oublier l’existence même de l’appareil. Comme le fait remarquer son inventeur, la taille des gadgets électroniques a diminué avec l’augmentation de leur puissance de calcul, mais l’utilisation d’un écran est un frein à la spontanéité.

L'appareil de Humain utilise l'IA et se passe complètement d'écran

Au cours de sa démonstration, l’inventeur appelle sa femme à travers l’accessoire accroché à sa chemise, ou lui ordonne de traduire ses propos en temps presque réel d’une simple pression. L’IA d’Humane, à l’instar de celle désormais présente dans Microsoft 365 et Google Workspace, est capable de consulter ses calendriers, notes et emails, et de lui en faire un résumé en audio. Pour Humane, l’IA et les chatbots conversationnels vont changer notre rapport à la technologie grâce à une interface uniquement gestuelle et vocale.

Selon Me Chaudhri, plus nous tirerons profit de l’apprentissage automatique au quotidien, plus la technologie d’Humane se montrera utile et précise. Dans ses propres termes, « votre IA deviendra une forme toujours plus évoluée de mémoire personnelle. La technologie du futur ne tiendra pas dans votre main, et ne se portera pas sur la tête, elle pourrait même être totalement invisible ».