Huawei Watch Ultimate : la première montre proposant les SMS par satellite a une date de lancement

La première montre connectée permettant d'envoyer et de recevoir des textos par satellite sera présentée au même moment que les nouveaux smartphones de la compagnie.

Huawei subit de plein fouet les sanctions américaines. Si la compagnie n’est pas en mesure de se battre à armes égales sur le terrain des smartphones, elle est bien déterminée à continuer de proposer des produits innovants, dans le domaine des objets connectés notamment. La rumeur court selon laquelle la Huawei Watch Ultimate sera une montre unique en son genre : elle proposera l’envoi de textos par satellite.

À lire — Test Huawei Watch D : c’est peut-être votre prochaine montre connectée si vous êtes hypertendu !

Si un certain nombre de smartphones proposent d’ores et déjà une connectivité plus ou moins limitée par satellite, qui permet de contacter les secours par satellite en cas d’urgence, l’intégration de cette technologie est inédite dans les smartwatches. Il faut dire que l’absence de haut-parleur et/ou de microphone la rend inutilisable pour toute communication vocale. Pourtant, les montres connectées sauvent d’ores et déjà des vies ; les récits démontrant l’efficacité des fonctions de santé et d’alerte des Apple Watch, par exemple, sont toujours plus nombreux.

La Huawei Watch Ultimate est la 1re montre à pouvoir recevoir et envoyer des SMS par satellite

Huawei s’apprête à commercialiser la Huawei Watch Ultimate, une montre connectée intégrant une technologie d’envoi et de réception de SMS par satellite. Outre cette connectivité satellitaire, peu de détails ont encore filtré la concernant. Tout juste sait-on qu’il se pourrait que la Huawei Watch Ultimate soit la nouvelle itération de la Huawei Watch 3. Une Watch 4 rebaptisée donc ?

L’événement de présentation de la Huawei Watch Ultimate se tiendra le 23 mars 2023. Malgré l’utilité évidente de cette technologie par satellite, à cette date, les regards seront surtout braqués vers les smartphones de la compagnie : les P60 et P60 Pro, mais aussi le Mate X3, un smartphone pliable. Le géant chinois ne désespère pas de convaincre la clientèle internationale d’adopter ses nouveaux appareils, malgré toutes les barrières que Washington et les régulateurs sont en train de mettre en place.

Source : Huawei Central