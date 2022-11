Non, Huawei ne va pas quitter l’Europe malgré sa baisse de popularité

Autrefois leader du marché des smartphones, cela fait maintenant quelques années que Huawei a beaucoup de mal à vendre ses appareils à cause des sanctions américaines. Alors que tout semble indiqué que le géant chinois devrait quitter l'Europe, Huawei va finalement bien rester sur notre marché.

Selon un rapport spécial de Politico sur le fabricant de smartphones chinois, Huawei « réduit ses opérations européennes » en regroupant toutes ses équipes régionales en une seule unité basée en Allemagne, en réduisant ses équipes de lobbying et de communication étendues et expérimentées dans la région, et en entrant en « hibernation ».

Depuis la mise en place des sanctions américaines qui l’empêchent de doter ses smartphones des technologies 5G ainsi que des services de Google, Huawei a bien du mal à tenir tête aux meilleurs smartphones Android de la concurrence. Le géant a dernièrement vu ses revenus chuter comme jamais, mais avait jusqu’à présent tout tenté pour garder la tête hors de l’eau. Plusieurs smartphones étaient ainsi sortis en Europe, dont notamment le Huawei P50 Pocket.

Lire également – Huawei pourrait-il retrouver les services de Google sur ses smartphones ?

Huawei va bien rester en Europe

D’après le rapport de Politico, Huawei serait actuellement en train de reconsidérer sa stratégie en Europe. « Ce n'est plus une entreprise qui surfe sur la vague de la mondialisation », a déclaré au magazine un cadre de Huawei qui a demandé à ne pas être nommé. « C'est une entreprise qui sauve sa peau sur le marché chinois ».

Le fondateur de Huawei, Ren Zhengfei, est arrivé à une évaluation similaire, en l'exprimant clairement dans un discours privé aux cadres : « Nous avions autrefois un idéal de mondialisation qui devait servir toute l'humanité », a-t-il déclaré. « Quel est notre idéal aujourd'hui ? La survie ! Il ne faut pas croire que l'avenir sera bien meilleur ».

Maintenant que les bureaux de Bruxelles ne sont plus qu'une succursale du siège de Düsseldorf, tout porte à croire que Huawei a enfin décidé d’abandonner le marché des smartphones en Europe. Cependant, Huawei a toujours 12 000 employés sur le continent et des engagements en cours sur les principaux marchés, comme l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, avec des clients tels que Deutsche Telekom et Vodafone.

Dans une déclaration, un porte-parole du fabricant nous annonce que l'entreprise a bien l'intention de rester en Europe, et même de consolider sa position. Pour cela, Huawei va construire une usine du côté de Starsbourg, et aurait déjà un calendrier de sortie complet l'année prochaine avec de nombreux produits.

Source : politico