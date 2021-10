Huawei dévoile la Watch GT 3 pour concurrencer l’Apple Watch Series 7

Comme prévu, Huawei a annoncé plusieurs produits pour la France. Outre le Nova 9, la marque chinoise a annoncé l’arrivée de la Watch GT 3, nouvelle montre connectée qui accompagnera la Watch 3 de juin 2021. Elle remplace la Watch GT 2, sortie il y a deux ans. Elle sera disponible le 18 décembre à partir de 229 euros.

Huawei n’est pas décidé à abandonner le marché européen grâce auquel elle est devenue la seconde marque mondiale en téléphonie mobile, voire la première sous certaines conditions. Bien sûr, son incapacité à se fournir en technologie matérielle et logicielle pour développer de nouveaux smartphones lui a coûté très cher. Cependant, grâce à un accord trouvé avec les États-Unis, Huawei peut à nouveau s’équiper en 4G. Et la 5G pourrait bientôt arriver.

C’est ainsi que la firme a dévoilé le Nova 9 en septembre dernier. Et aujourd’hui, Huawei annonce son arrivée en France. Son prix sera de 499 euros et sa date de lancement est calée au 2 novembre. Retrouvez dans nos colonnes un article complet à ce sujet. Le smartphone sera accompagné de plusieurs produits : le Nova 8i, les Freebuds Lipstick, l’enceinte Huawei Sound Joy développée avec Devialet, ainsi que deux smartwatches. Il s’agit de la Watch Fit Mini, montre bijou qui tient techniquement davantage du bracelet connecté, et de la Watch GT 3 que nous vous présentons ici.

La déclinaison GT de la Watch 3

La Watch GT 3 est une smartwatch qui succède à la Watch GT 2 sortie en 2019. Il s'agit d'une déclinaison “GT” de la Watch 3 que nous avons testé en septembre dernier. Comprenez qu'elle en reprend une grande partie de la fiche technique, mais qu'elle s'adresse davantage aux sportifs, même si le design reste très classique.

Regardons justement l'ergonomie de la montre. Sans surprise, la Watch GT 3 se décline en deux versions : 42 et 46 mm. C’est assez classique. Le châssis de la Watch GT 3 mesure entre 11 et 12 mm. Et elle s'habille en deux coloris : noir et argent. A l'avant, nous retrouvons l’écran AMOLED circulaire. L’écran mesure 1,32 pouce ou 1,43 pouce selon la version.

À l’arrière du boitier, vous retrouvez les capteurs biométriques. Ici, vous disposez d’une nouvelle version de ce capteur pour gagner en précision. Cardiofréquencemètre et oxymètre sont toujours de la partie. Ils sont accompagnés par un thermomètre. Le GPS autonome est bien évidemment de retour. Comme les autres montres de Huawei, la Watch GT 3 profite d'une autonomie élevée : 2 semaines annoncées en usage normal pour le modèle 46 mm et une semaine pour la version 42 mm.

La Watch GT 3 sera vendue à partir de 229 euros

La montre fonctionne sur une version allégée d’Harmony OS. Vous y retrouvez les applications usuelles, rangées dans un nouvel écran façon watchOS que nous avons découvert avec la Watch 3. Côté santé et sport, la montre interprète les mouvements d’une centaine d’activités physiques différentes. Et certaines activités sont détectées automatiquement, comme la marche ou la course. Enfin, la montre fonctionne bien avec iOS et Android grâce à une application compagnon dédiée.

Finissons avec les informations pratiques. Le prix de la montre est de 229 euros en version 42 mm et 249 euros pour la version 46 mm. Enfin, dernier point important, la date de lancement. Elle sera disponible en France à partir du 18 novembre prochain. Si vous êtes conquis, sachez que les précommandes démarrent aujourd’hui.