Huawei Watch GT 3 Pro et Watch Fit 2 : matériaux haut de gamme… avec offres de précommande !

Huawei a annoncé sa nouvelle génération de montres connectées. La marque affiche de grandes ambitions sur le segment des smartwatches en 2022 avec des produits innovants et bien conçus. Alors que la Huawei Watch GT 3 Pro sera le choix de ceux qui veulent une montre luxueuse au poignet, la Huawei Watch Fit 2 conviendra à ceux qui désirent un écran plus grand tout en conservant la richesse des fonctions de sport et de santé.

Cliquez pour précommander une Huawei Watch GT 3 Pro ou une Watch Fit 2

Huawei Watch GT3 Pro 46mm

La Huawei Watch GT3 Pro se décline dans une première version composée de titane et d’un grand cadran de 46mm protégé par un verre en saphir résistant aux rayures. Des matériaux nobles qui renforcent la sensation de porter une montre de luxe. Le constructeur s’est surpassé pour proposer un design premium, tranchant avec la plupart des montres connectées disponibles sur le marché qui négligent bien souvent l’esthétisme et la qualité des matériaux utilisés.

La nouvelle smartwatch haut de gamme de Huawei propose bien sûr un suivi complet de la santé en continu grâce à des fonctionnalités poussées et à des capteurs aux mesures précises, tels l’électrocardiogramme pour le rythme cardiaque et l'oxymètre de pouls pour le taux d'oxygène dans le sang. Vous pouvez ainsi surveiller en permanence vos données de santé et agir par anticipation en cas d’alerte.

La Huawei Watch GT3 Pro 46mm en titane se distingue aussi par sa très belle autonomie, annoncée jusqu’à 14 jours, bien plus conséquente que les 1 à 2 jours dont on bénéficie sur des montres connectées concurrentes.

Huawei Watch GT3 Pro 43mm

La Huawei Watch GT3 Pro de 43 mm reprend les mêmes fonctionnalités relatives au sport et à la santé que le modèle 46mm. Mais elle adopte un design plus compact et plus léger tout en céramique blanc du plus bel effet. Cette version est notamment pensée pour un public féminin qui souhaite profiter des meilleures performances sur une montre superbe qui peut être portée en toutes circonstances. Tout comme la Watch GT3 Pro en titane, elle bénéficie d’une protection en verre de saphir pour parer à tout accident.

L’autonomie peut se porter jusqu’à 7 jours d’utilisation, ce qui reste un très bel accomplissement et permet de ne pas avoir besoin de recharger sa montre tous les jours comme c’est le cas de bien d’autres modèles.

Huawei Watch Fit 2

La Huawei Watch Fit 2 joue dans un autre registre. Avec son grand écran FullView de 1,74 pouce de forme rectangulaire offrant un confort de navigation et d’affichage impressionnant, elle cherche à servir d’extension au smartphone. C’est d’autant plus vrai que ce modèle est désormais compatible avec les appels Bluetooth. Grâce à l’intégration d’un haut-parleur qui permet d’entendre son interlocuteur et au microphone déjà équipé sur l’itération précédente de la montre, l’utilisateur n’a pas besoin de sortir son smartphone de la poche ou d’utiliser des écouteurs pour communiquer.

La smartwatch fait office de partenaire de suivi d’un mode de vie sain. En plus des nombreux programmes sportifs disponibles, elle dispose d’options bien pratiques au quotidien pour se fixer et accomplir des objectifs, aussi bien en termes d’exercices physiques ou de pas à effectuer au quotidien que d’indicateurs de santé comme la quantité d’eau absorbée.

Grâce à ses capteurs et à ses outils de surveillance, la Huawei Watch Fit 2 offre des fonctionnalités de suivi du sommeil et du cycle menstruel ainsi que de gestion du stress, avec des alertes et des conseils prodigués en cas de besoin. La saturation d'oxygène dans le sang et le rythme cardiaque sont également observées.

Les offres de précommande

La Huawei Watch GT 3 Pro est disponible en cinq variantes : 3 avec un cadran de 46mm et 2 en 43mm. Pour n’importe lequel de ces modèles, précommander sur le site officiel de Huawei à partir du 18 mai 2022 permet d’obtenir sans surcoût des écouteurs sans fil Huawei Freebuds Pro avec réduction active du bruit et une autonomie longue durée. Voici les tarifs des différentes versions :

Huawei Watch GT 3 Pro 46 mm Active : 369,99 euros

Huawei Watch GT 3 Pro 46 mm Classic : 399,99 euros

Huawei Watch GT 3 Pro 46 mm Elite : 449,99 euros

Huawei Watch GT 3 Pro 43 mm Classic : 449,99 euros

Huawei Watch GT 3 Pro 43 mm Elegant : 599,99 euros

La Huawei Watch Fit 2 se décline quant à elle en trois modèles. Avec la précommande, l’acheteur peut repartir au choix avec une balance connectée Huawei Scale 3 ou un bracelet connecté Huawei Band 6, pour son usage personnel ou à offrir. Les tarifs annoncés par le fabricant sont :

Huawei Watch Fit 2 Active : 149,99 euros

Huawei Watch Fit 2 Classic : 199,99 euros

Huawei Watch Fit 2 Elegant : 229,99 euros

Dans un premier temps, toutes ces montres connectées et les offres de précommandes qui leur sont associées ne sont disponibles qu’en passant par le magasin en ligne de Huawei. Celui-ci permet également de constituer des bundles d’accessoires en promotion pour l’occasion pour profiter encore mieux de l’expérience utilisateur des appareils de la marque. L’acquisition de l’une des nouvelles montres connectées donne par exemple le droit d’ajouter au panier des écouteurs Freebuds 4i pour seulement 49,99 euros, ou une enceinte portable Huawei Sound Joy pour 79,99 euros.

Les Huawei Watch GT 3 Pro et Huawei Watch Fit 2 seront ensuite commercialisées par des marchands en ligne comme Fnac-Darty, Boulanger et Amazon, à partir du 15 juin 2022.

Cliquez pour précommander une Huawei Watch GT 3 Pro ou une Watch Fit 2

Article écrit en partenariat avec Huawei