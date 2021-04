Huawei veut intégrer les commandes gestuelles à ses futures voitures électriques

Huawei vient de publier une nouvelle demande de dépôt de brevet pour une technologie de commandes gestuelles. Cela permettrait au conducteur de déclencher certaines fonctionnalités du véhicule en effectuant des gestes. Grâce à une caméra installée au plafond, les gestes sont analysés et retranscris en commande par l'ordinateur de bord.

Comme vous le savez peut-être, Huawei a fait connaître ses ambitions concernant le marché des voitures électroniques. La firme de Shenzhen espère ni plus ni moins dépasser Tesla. Pour ce faire, Huawei compte investir pas moins d'un milliard de dollars dans les voitures électriques autonomes d'ici 2021.

Et afin d'augmenter ses chances de réussite, Huawei s'est allié avec trois constructeurs automobiles chinois, à savoir BAIC Group, Chongqing Changan Automobile Co. et Guangzhou Automobile Group Co. Le premier résultat de ce partenariat n'est autre que la Arcfox Alpha S HBT, la toute première voiture électrique estampillée Huawei. Avec une autonomie de 1000 km (selon les déclarations de Huawei), cette berline pourrait bien faire de l'ombre à Tesla et sa Model S Plaid et ses 840 km d'autonomie.

Bien entendu, Huawei ne compte pas arrêter ses efforts en si bon chemin, comme en atteste cette demande de dépôt de brevet. Selon nos confrères du site Huawei Central, le constructeur travaille sur un système de commandes gestuelles pour ses prochaines voitures électriques autonomes. Ce brevet a été publié sous le titre “Une méthode de contrôle basée sur les commandes gestuelles”.

Grâce à une caméra installée au plafond, le conducteur serait donc en mesure de réaliser des gestes de la main pour déclencher certaines fonctionnalités disponibles sur le tableau de bord. Il serait par exemple possible d'augmenter le volume en tournant sa main dans le sens horaire, ou bien de swiper à droite ou à gauche pour changer rapidement de menu.

Un système que l'on retrouve déjà chez certains constructeurs

On retrouve cette fonctionnalité chez certains constructeurs, notamment BMW qui propose les commandes gestuelles sur les dernières BMW Série 7. La technologie employée par la marque allemande repose sur le même principe : une caméra placée au plafond détecte les mouvements réalisés devant l'ordinateur de bord.

À l'heure actuelle, ce système a été démocratisé sur l'ensemble de la dernière gamme de BMW et propose désormais 7 commandes gestuelles différentes. Il est même possible de personnaliser deux mouvements. Reste donc à savoir si Huawei compte effectivement intégrer ce genre de technologies dans ses prochaines voitures électriques. N'oublions pas que cela reste un brevet, et que rien ne garantit que Huawei s'en servira un jour.

Source : Huawei Central