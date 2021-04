Huawei : sa voiture Arcfox Alpha S HBT aurait 1000 km d’autonomie, plus fort que Tesla !

Huawei a parlé de l'Arcfox Alpha S HBT et plus largement de ses efforts dans l'automobile électrique lors de sa conférence annuelle dédiée aux analystes internationaux. On apprend que Huawei cherche à délivrer “l'offre de fonctionnalités la plus complète du marché” – la firme tease par ailleurs une autonomie assez incroyable de 1000 km pour l'Alpha S, qui reste néanmoins à confirmer dans des tests en conditions réelles.

Huawei a fait de nouvelles annonces autour de l'Arcfox Alpha S en marge d'une conférence téléphonique avec les investisseurs. Meurtrie par les sanctions dans sa division mobile, Huawei annonce que l'automobile électrique est désormais au coeur des efforts de la marque, avec d'un côté l'Alpha S, un véhicule qui est le fruit d'une joint-venture avec BAIC New Energy, Chongqing Changan et Guangzhou Automobile.

Mais surtout avec les solutions que Huawei peut délivrer aux constructeurs concurrents. Rien que cette année, Huawei a investi plus d'1 milliard de dollars pour développer des solutions automobiles. Huawei compte ainsi s'agripper à un important relais de croissance. La Chine produit déjà 30 millions de voitures électriques par an, un chiffre qui ne devrait qu'augmenter dans les prochaines années.

Huawei parle de ses ambitions dans les voitures électriques

Conquérir le marché chinois serait déjà en soit un succès important, mais Huawei compte également s'imposer à l'international. C'est alors que Xu Zihun, l'un des dirigeants de la firme a choisi d'évoquer l'Arcfox Alpha S tout en lançant une petite pique à son – désormais – plus grand concurrent Tesla : “Notre équipe fait de son mieux, et j'attend d'elle le meilleur. Je ne sais pas si nous devrions nous en vanter. Mais ils m'ont dit que notre voiture peut atteindre 1000 km de conduite autonome non-stop en environnement urbain, ce qui est bien mieux que Tesla !”.

Actuellement le véhicule Tesla qui dispose du plus d'autonomie est la Tesla Model S Plaid – annoncé avec plus de 840 km, mais qui se révèle en conditions réelles plus proche de 630 km. On comprend néanmoins que Arcfox et ses véhicules sont là d'abord pour faire office de vitrine, puisque Huawei cherche surtout à vendre des solutions à des constructeurs, un domaine qui absorbe traditionnellement beaucoup d'investissements.

Dès lors, pour ainsi dire, beaucoup de voitures Huawei ne seront pas vendues comme telles. Le logo Huawei, précise Xu Zhijun, ne devrait être présent lorsque le véhicule utilise une solution de conduite autonome Huawei. Une manière peut-être aussi d'éviter de trop attirer l'attention pour éviter que ses équipements automobiles ne deviennent les nouvelles cibles d'une guerre commerciale.

Source : Gizchina