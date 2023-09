Huawei : les sanctions américaines contre la Chine ne fonctionnent pas, le Huawei Mate 60 Pro le prouve

En 2019, le gouvernement américain décrétait des sanctions à l’encontre de Huawei qui étaient censées empêcher Huawei d’accéder aux puces de dernière génération et aux technologies permettant de les concevoir et de les fabriquer. Si tout d’abord, le géant chinois a effectivement accusé le coup, il semblerait qu’il ait trouvé un moyen de développer ses propres processeurs et ses propres technologies.

L'Empire du milieu a trouvé une solution pour contourner l'embargo américain. En sortant son nouveau smartphone haut de gamme, le Huawei Mate 60 Pro, l’entreprise, mais aussi à travers elle, Pékin, envoient un message aux États-Unis : elle n’a pas besoin de ses technologies pour fabriquer des appareils de pointe. . Certes, la puce Kirin utilisée par le Mate 60 Pro est loin d’être aussi performante que les SoC les plus récents de Qualcomm ou encore d’Apple.

Si le processeur chinois est gravé à 7 nm quand l’A17 Pro des iPhone 15 Pro l’est à 3 nm, force est d’admettre que l’embargo imposé par Donald Trump dès 2019 n’est pas parvenu à mettre la Chine dix ans en retard, comme prévu par la Maison-Blanche. Ainsi, de l’avis des experts, le retard technologique actuel de la Chine serait plutôt de l’ordre de quatre ans.

En sortant le Mate 60 Pro, Huawei et la Chine envoient un message aux États-Unis

Les signes d’hostilité se multiplient entre Pékin et Washington. La Chine interdit désormais les iPhone à ses fonctionnaires et réserve certains métaux rares à sa production intérieure, tandis que le président Biden envisage d’élargir encore les restrictions à l’exportation vers la Chine de certaines technologies américaines.

Mais comme le souligne Bloomberg, « la lutte ne porte pas tant sur les smartphones que sur les applications stratégiquement importantes telles que l’intelligence artificielle et les supercalculateurs, aussi utilisés dans le domaine militaire », dans des missiles longue distance guidés ou encore des flottes de drones surarmés dirigés par l’IA, par exemple. Certains experts affirment que la Chine ne pourra pas soutenir les investissements colossaux nécessaires à créer un secteur de la fabrication de semi-conducteurs, mais de l’autre, la politique américaine est considérée comme improductive et inefficace.