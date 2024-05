Les futurs smartphones premium bientôt aussi puissants qu’une console de jeu ?

Une nouvelle fuite affirme que la prochaine puce qui équipera les smartphones premium de 2025 sera aussi puissante qu’une console de jeu. Elle pourra faire tourner l’un des jeux les plus exigeants du Play Store dans sa configuration la plus élevée Sans surprise, il s’agit du Snapdragon 8 Gen 4, un SoC de Qualcomm attendu en octobre prochain.

Chaque année, Qualcomm augmente la puissance de ses plates-formes Snapdragon. Ce n’est pas le seul changement apporté, bien évidemment. Connectivité. Economie d’énergie. Photographie. Qualité audio. Les changements y sont nombreux. Mais, depuis plusieurs années, l’accent est mis sur les performances du CPU et du GPU.

Lire aussi – Samsung expérimente déjà une puce Exynos gravée en 2 nm pour ses smartphones Galaxy

2024 ne fera pas exception. Toutes les fuites précédentes pointent vers une nouvelle hausse de la puissance du prochain SoC haut de gamme de Qualcomm, que tout le monde appelle déjà « Snapdragon 8 Gen 4 » et qui devrait être présenté dès octobre prochain. Soit dans moins de 6 mois. Parmi les changements attendus dans ce SoC, les coeurs Kryo (des coeurs ARM Cortex customisés) devraient être remplacés par des coeurs Oryon que vous retrouvez dans le Snapdragon X Elite et le Snapdragon X Plus.

De quoi sera capable ce nouveau SoC ? Tout porte à croire que le composant offrira d’excellentes performances. Peut-être même les meilleurs sur smartphone, en comparaison des autres composants en provenance d’Apple et de MediaTek. La cadence des processeurs pourrait atteindre les 4 GHz. Et le score AnTuTu dépasserait les 3 millions de points, contre 2 millions de points environ avec le Snapdragon 8 Gen 3. Une autre indiscrétion vient confirmer les précédentes rumeurs.

Des smartphones premium aussi puissants que des consoles ?

Celle-ci nous vient du leaker chinois Digital Chat Station. Ce dernier a posté sur Weibo un complément de rumeur qui intéressera surtout les gamers. Selon lui, le Snapdragon 8 Gen 4 serait capable de faire tourner Genshin Impact en 1080p natif. Le jeu sera donc fluide, mais aussi très beau : pas de lissage des textures, pas de perte de qualité graphique. Cela sous-entend que la partie CPU sera très puissante, mais aussi qu’elle sera soutenue par une partie GPU qui ne déméritera pas. Voilà une bonne nouvelle.

Bien évidemment, apporter plus de puissance au SoC a plusieurs conséquences. D’abord, le composant va produire davantage de chaleur. Et les constructeurs devront trouver un moyen de la dissiper efficacement. Ensuite, la plate-forme va consommer plus d’énergie. Il faudra donc augmenter la capacité des batteries dans les smartphones haut de gamme. Et pas seulement les modèles destinés aux gamers, mais aussi aux autres, puisque le Snapdragon 8 Gen 4 devrait aussi être suffisamment puissant pour supporter les IA génératives plus complexes.

Source : Weibo