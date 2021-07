Huawei : un chargeur rapide 90W en préparation ?

Huawei travaillerait actuellement sur un nouveau système de recharge rapide de 90W. C'est en tout cas ce qu'affirme un leaker réputé sur le réseau social chinois Weibo. Cette technologie pourrait accompagner les prochains smartphones de la marque.

Diminuer le temps de recharge a toujours été un enjeu pour de nombreux constructeurs. Et depuis plusieurs années maintenant, les marques se sont lancées dans une course effrénée pour proposer le chargeur rapide le plus puissant et le plus performant. Sur ce terrain, Xiaomi profite d'une avance considérable sur ses concurrents. Après avoir popularisé la recharge rapide 67W sur les Mi 11, le constructeur chinois vient de dévoiler l'Hypercharge, une recharge rapide 200W qui permet de recharger une batterie de 4000 mAh en seulement 8 minutes !

Pour l'instant, cette technologie n'est pas encore commercialisée, mais Xiaomi compte lancer un smartphone équipé de l'Hypercharge très prochainement selon les dernières rumeurs. De son côté, Huawei propose seulement une recharge rapide de 66W maximum sur ses derniers Mate 40. Le prochain Huawei P50 devrait d'ailleurs lui aussi profiter de la recharge rapide 66W, une technologie qui lui permettra d'atteindre les 100% en 50 minutes de charge.

Huawei travaille sur une recharge rapide 90W après la 66W

Or, comme l'affirme un leaker réputé sur Weibo, le principal réseau social chinois, la firme de Shenzhen travaillerait actuellement sur un nouveau système de recharge rapide 90W. Grâce à cette technologie, les utilisateurs pourront recharger une batterie de 4000 mAh en 30 minutes seulement. Il est clair que ce chargeur s'impose comme la prochaine étape pour Huawei et comme le successeur de la charge rapide 66W.

Rappelons toutefois que le constructeur a affirmé en novembre 2020 avoir mis au point deux systèmes de recharge rapide de 120W et 200W. Bien entendu, nous ne sommes pas prêts de voir ces technologies intégrées dans les smartphones de la marque, Huawei préférant pour l'instant se contenter de la charge rapide 66W.

Il faut dire que les charges rapides 120W et 200W ont leurs inconvénients comme l'avait fait savoir Xiaomi. En effet, le constructeur a reconnu que l'Hypercharge de 200W dégradait la batterie sur le long terme. En l'espace de seulement deux ans, une batterie de 4000 mAh perd ainsi 20% de son autonomie. Face au constat de son concurrent, Huawei préfère probablement peaufiner sa technologie pour éviter ce genre de problème.

Source : Huawei Central