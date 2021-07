Xiaomi lancerait bientôt un smartphone compatible avec HyperCharge, la recharge rapide 200W

Le fameux chargeur de Xiaomi, capable d’atteindre les 200 W, pourrait arriver plus tôt qu’on ne le pense. La firme responsable de la technologie a en effet développé une deuxième version de la puce rendant possible cette performance impressionnante. Elle peut en outre recharger complètement une batterie 4000 mAh en 8 minutes seulement.

En mai dernier, Xiaomi a dévoilé une vidéo mettant un petit coup de pression à ses concurrents. Dans celle-ci, on y voit un Mi 11 Pro légèrement modifié en pleine recharge. Le but : présenter sa technologie Hypercharge capable de faire passer une batterie 4000 mAh de 0 à 100 % en seulement 8 minutes. Le constructeur ne s’est d’ailleurs pas arrêté là puisqu’il a également présenté la version sans fil du dispositif, qui quant à lui recharge entièrement la batterie en 15 minutes.

Cependant, comme dit plus haut, Xiaomi a dû modifier son flagship pour atteindre ces performances. De plus, quelque temps après la diffusion de la vidéo, la firme chinoise a admis que cette technologie dégrade très rapidement la batterie, à raison d’une perte de 20 % d’autonomie en l’espace de 2 ans. Aussi, on ne s’attendait pas vraiment à la voir débarquer prochainement sur les smartphones de la marque. Pourtant, elle pourrait bien arriver plus tôt que prévu.

Bientôt la charge 200W sur les prochains Mi ?

Il faut savoir que cette Xiaomi n’a pas tiré cette technologie de son chapeau. À l’origine, on trouve une société baptisée NuVolta Technologies, qui s’intéresse tout particulièrement aux dispositifs de charge. Il s’avère que cette dernière travaille d’arrache-pied pour améliorer Hypercharge. Récemment, elle a notamment développé NU2205, la puce de charge la plus rapide du monde selon ses dires. Atteignant initialement 100W, elle peut monter jusqu’à 200W sur une batterie customisée de la même manière que celle lors de la présentation de Xiaomi.

Mais ce n’est pas tout. Pour communiquer sur son nouveau modèle de puce, NuVolta a utilisé des visuels du Mi 11 et Mi 11 Pro, actuellement compatible avec la charge 120 W. Si un partenariat avec le constructeur chinois semble évident, la société pourrait également vendre sa technologie à ses concurrents. De cette manière, elle redéfinirait les normes de la charge rapide, en faisant grimper les statistiques des acteurs de l’industrie.

