Le Huawei Pura 80 fuite avec sa nouvelle puce juste avant sa sortie

Le Huawei Pura 80 fuite à quelques heures de son lancement. Puce Kirin retravaillée, design proche de l’iPhone et nouvelles fonctions IA : on connaît désormais presque tout du prochain smartphone de la marque.

La série de smartphone Pura de Huawei avait frappé fort avec ses modèles Ultra et Pro+, lancés au début de l’année 2025. En revanche, les déclinaisons plus classiques comme le Pura 70 n’avaient pas encore connu de successeur officiel. Le constructeur chinois s’apprête à corriger cela avec le Pura 80, dont le lancement est prévu dans les tout prochains jours. Une première image a été publiée, confirmant un design revu, mais plus sobre.

Le Pura 80de Huawei ne se positionne pas comme un smartphone haut de gamme. Il conserve un écran plat à simple capteur selfie et une interface inspirée d’HarmonyOS 5.1. Son dos intègre un bloc triangulaire similaire à celui de l’Ultra, mais en plus petit. L’absence du capteur 1 pouce confirme que l’accent n’est pas mis ici sur la photographie professionnelle. On est loin du Pura 80 Ultra, qui embarque deux téléobjectifs dans un seul immense capteur pour viser les passionnés de photo.

Le Huawei Pura 80 embarque une version révisée de la puce Kirin 9010, avec jusqu’à 12 Go de RAM

Selon une fuite de Digital Chat Station sur la plateforme Weibo, le Pura 80 serait alimenté par une puce Kirin 9010S, une version améliorée du processeur présent dans le Pura 70 Ultra. Cette nouvelle version offrirait de meilleures vitesses grâce à une réorganisation des cœurs : deux à 2,5 GHz, six à 2,05 GHz et quatre à 1,5 GHz. Ce choix confirme une orientation milieu de gamme, avec un bon équilibre entre performances et efficacité énergétique.

Côté fonctionnalités, Huawei mettrait en avant une nouvelle option d’agenda intelligent, capable d’organiser automatiquement des emplois du temps à partir de photos de tableaux. Le smartphone serait décliné en plusieurs coloris, dont un cuivre doré proche de celui attendu sur l’iPhone 17 Pro. Il serait disponible avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, à un tarif similaire au Pura 70, soit environ 776 €. Le lancement de ce dernier est prévu dans la journée, le mercredi 23 juillet 2025, mais la commercialisation pourrait attendre la fin du mois.