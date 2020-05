Huawei prépare un autre smartphone pliant pour 2020… et il sera moins cher que le Mate X

Un analyste spécialisé sur le marché technologique affirme que Huawei prépare un smartphone pliant positionné à un prix inférieur à celui des Mate X et Mate Xs. Cette nouvelle plate-forme, plus proche du Galaxy Fold ou du Galaxy Z Flip de Samsung, se plierait vers l’intérieur et non plus vers l’extérieur. Sa sortie serait prévue avant la fin de l’année 2020.

Comme Samsung, Huawei croit en l’avenir des smartphones pliants. La firme chinoise a déjà présenté deux plates-formes avec écran flexible : le Mate X et le Mate Xs. Tous deux ont de nombreux points communs. En voici deux : ils se plient vers l’extérieur (cela veut dire que la dalle est toujours visible quand il est plié) et son prix est supérieur à 2000 euros (le Mate Xs est vendu 2500 dollars, par exemple).

Mais Huawei ne s’arrêtera pas en si bon chemin à en croire les prédictions d’un analyste financier. Ross Young est le PDG de Display Supply Chain Consultants, un cabinet de conseil spécialisé sur le marché des écrans. À l’occasion d’une interview accordée à un blogueur (visible en fin d’article), Ross Young affirme que Huawei aurait l’intention de proposer un troisième smartphone pliant dans le courant de l’année 2020. Cela correspond à d’anciennes rumeurs affirmant qu’un nouveau modèle pliant serait prévu en seconde partie d’année.

Un Galaxy Fold moins cher

Ce mobile se différencierait de ses deux prédécesseurs par son prix, moins cher, et son ergonomie, avec un écran qui se plie vers l’intérieur, comme le Galaxy Fold. L’analyste prédit qu’il s’agira d’un lancement important, car Huawei aurait commandé un demi-million d’écrans flexible. Ce qui est considérable. Reste à savoir ce que le terme « moins cher » sous-entend : moins de 2000 dollars, pour franchir une barrière psychologique, ou moins de 1500 dollars, pour se rapprocher des prix des flagships actuels.

Il explique aussi que la firme chinoise travaille aussi sur une alternative au Galaxy Z Flip, mais que ses travaux sur le verre flexible ultra-fin n’ont pas encore abouti à un résultat satisfaisant. Plusieurs brevets confirment que Huawei travaille également sur d’autres solutions. Un premier avec un écran flexible qui s’enroule et se déploie grâce un châssis coulissant. Un second avec un écran qui se plie vers l’intérieur, comme le Galaxy Fold, mais qui reste visible quand il est plié, en débordant sur la face externe. Ce sont là des solutions innovantes qui ne verront certainement pas le jour cette année.