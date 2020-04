Huawei dépose un brevet pour un surprenant smartphone à écran coulissant

Si les smartphones à écran pliable ont actuellement le vent en poupe auprès des constructeurs (c’est une autre histoire auprès des consommateurs), les fabricants tentent néanmoins de trouver d’autres méthodes d’affichage. Huawei vient de déposer un brevet concernant un écran étirable, qui permet de profiter d’une surface d’affichage similaire à celle d’une tablette, et sans subir la moindre pliure.

Ce n’est pas la première fois qu’un constructeur dépose un brevet concernant un smartphone à écran coulissant. Il y a quelques semaines, une fuite révélait que TCL travaillait sur un écran qui s’étire pour devenir tablette. Cette fois, c’est au tour de Huawei de s’intéresser à un projet similaire. LetsGoDigital vient en effet de repérer un brevet déposé par le constructeur chinois concernant deux smartphones avant un écran coulissant et enroulable. Le brevet déposé auprès de la World Intellectual Property Organization, est similaire à celui déjà effectuée par TCL.

Huawei réfléchit à deux méthodes de smartphone à écran coulissant

En revanche, Huawei a déposé un brevet concernant deux modèles bien distincts. Dans les deux cas, les smartphones disposent d’un écran qui se glissent à l’arrière de l’appareil, et qui permettent donc d’utiliser les capteurs photo principaux pour les selfies. Néanmoins, les deux modèles diffèrent l’un de l’autre par l’armature de l’écran. Dans le premier cas (modèle A), l’écran est lié à un châssis, et c’est l’ensemble qui glisse d’un côté à l’autre de l’appareil. Dans le second cas (modèle B), l’écran ne semble pas attaché à une quelconque armature, même s’il coulisse lui aussi d’un côté à l’autre du smartphone.

À lire aussi : Huawei présente le Mate Xs, son 2e smartphone pliable au prix de seulement 2499 €

Dès lors, le modèle B, s’il est retenu par Huawei, serait bien plus fragile que le premier à l’usage. En revanche, ce type d’écran offrirait davantage d’espace au corps même de l’appareil, lui permettant d’accueillir par exemple une batterie plus conséquente. Comme à l’accoutumée, rien ne laisse supposer pour l’instant que l’un de ces smartphones verra le jour. Il ne s’agit pour l’instant que d’un concept.

Source : LetsGoDigital