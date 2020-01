Huawei Mate X : l’écran est aussi fragile que celui du Galaxy Fold

L’écran du Huawei Mate X serait victime des mêmes problèmes rencontrés par le Galaxy Fold de Samsung. Les écrans se cassent très facilement, et les réparations valent la moitié du prix du smartphone.

La technologie des smartphones pliables n’en est qu’à ses débuts. C’est ce que nous rappellent de nombreux rapports en provenance de Chine autour du Huawei Mate X. Le premier smartphone pliable du constructeur a été lancé en Chine en novembre 2019. Et on en attendait énormément, surtout du côté de la durabilité – par rapport à la solution retenue par Samsung sur son Galaxy Fold. Pourtant, à en croire plusieurs vidéos et retours d’utilisateurs, l’écran du smartphone pliable est tout aussi fragile que son concurrent.

Pannes en série

Le site SlashGear reprend une liste de vidéos d’utilisateurs compilées par le compte YouTube Fold Universe. On y découvre plusieurs pannes de l’écran. Dans certaines de ces vidéos, l’écran est entièrement inutilisable. Dans d’autres cas, une partie seulement de l’écran cesse de fonctionner. Dans d’autres, une épaisse ligne noire apparait au milieu de la dalle après un certain nombre d’utilisations.

Enfin, une vidéo montrent un écran en apparence fonctionnel, mais dont la partie tactile a des ratés. Le Mate X s’est plutôt bien vendu en Chine où il s’est vite retrouvé en rupture de stock. Hélas, pour les nouveaux propriétaires de ce smartphone à 2299 €, remplacer l’écran coûte près de la moitié du prix de l’appareil. Relevons que suite au scandale de la fragilité de l’écran du Galaxy Fold, Samsung a mis en place des tarifs spéciaux de sorte que les premiers propriétaires de l’appareil ne se retrouvent pas trop lésés par une éventuelle panne.

Le changement d’écran sur le Galaxy Fold ne coûte que 130 € la première fois. Et le prix de la réparation reste plus raisonnable hors garantie puisqu’un remplacement coûte au maximum 500 € hors garantie.

Source : Slashgear