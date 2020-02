Huawei est resté numéro 2 mondial en 2019 devant Apple, malgré la guerre commerciale

Huawei résiste pour l’instant bien aux sanctions qui découlent de la guerre commerciale entre les Etats-Unis est la Chine selon les derniers chiffres IDC. Le constructeur reste de peu numéro 2 mondial, entre Samsung et Apple. Un résultat obtenu malgré une contraction des ventes au 4e trimestre 2019, et des chiffres record pour Apple.

Huawei ne publie pas de chiffres trimestriels, ce qui n'empêche pas certains organismes, comme IDC, de réaliser régulièrement des estimations relativement fidèles de la santé économique du groupe. A en croire les chiffres IDC, Huawei est resté très agressif en 2019 et est même parvenu à se maintenir à la position de deuxième constructeur de smartphones dans le monde après Samsung et devant Apple sur l’année. La partie était loin d’être gagnée.

Huawei poursuit sa route dans la tempête

Le constructeur subit de plein fouet les sanctions américaines et notamment l’interdiction de préinstaller sur ses smartphones le Play Store et les applications de Google. Au 4e trimestre 2019, le constructeur a ainsi livré 56,2 millions de smartphones dans le monde, établissant sa part de marché sur le trimestre à 15,2% (en baisse de 7,1% par rapport à 2018). On pourrait presque dire « seulement » car c’est pour une fois surtout Apple qui a boosté ses ventes sur le trimestre (73,8 millions d’unités, +7,9% d’une année sur l’autre), redevenant numéro 1 mondial avec 20% de parts de marché.

La firme à la pomme était suivie par Samsung et ses 69,4 millions de smartphones vendus lui donnant une part de marché de 18,8% (-1,2% d’une année sur l’autre). Or ces chiffres sont lassez largement compensés sur l’année : selon IDC, Huawei est tout de même parvenu à écouler 240 millions de smartphones sur l’ensemble de 2019. IDC explique : « malgré les défis auxquels Huawei fait face hors de Chine et une baisse notable des livraisons au 4e trimestre 2019, la firme est parvenue à doubler Apple à la seconde place sur l’ensemble de 2019 ».

Avec de tels chiffres on n’ose pas imaginer ce qu’il en aurait été si les Etats-Unis n’avaient pas décidé de s’attaquer aussi violemment à Huawei…

Source : Huawei Central