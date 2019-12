Huawei présentera le Mate Xs, son 2ème smartphone pliable, au MWC 2020

Huawei dévoilera le Mate Xs, son second smartphone avec écran pliable, lors d’une conférence organisée dans le cadre du MWC (Mobile World Congress) de 2020. Cette nouvelle itération sera équipée d’une charnière centrale améliorée et d’une fiche technique revue, à base de SoC Kirin 990.

Interrogé par nos confrères des Numériques, Richard Yu, PDG de la division mobile de Huawei, a annoncé l’arrivée du Mate Xs, le deuxième smartphone pliable du constructeur. Sans grande surprise, le terminal sera révélé lors du Mobile World Congress 2020 de Barcelone. Pour rappel, le salon ouvrira ses portes du 24 au 27 février 2020. L’événement sera accessible aux journalistes quelques jours plus tôt. C’est probablement à ce moment là que Huawei dévoilera son Mate Xs.

Lors de l’entretien, Richard Yu précise que le Mate Xs sera alimenté par le SoC Kirin 990 gravé en 7nm, la puce qui équipe déjà les Mate 30 et Mate 30 Pro. Lancé en début d’année, le Mate X actuel se contente d’une puce Kirin 980 présentée en 2018. D’après les autres informations déjà disponibles, le smartphone pliable sera compatible 5G et doté d’un quadruple capteur photo. On s’attend par contre à ce que les services Google, dont le Play Store, soient encore absents. C’est également le cas pour les futurs P40.

Lire également : Le Huawei P40 sera dévoilé sans les services Google en mars 2020 à Paris

Comme Samsung, Huawei développe une nouvelle charnière

Le Mate Xs disposera d’une nouvelle charnière « Falcon Wing Hinge Mecanism » (mécanisme de charnière en aile de faucon) pour l’écran pliable. Comme son rival Samsung, Huawei a décidé de revoir les aspects les plus fragiles de son terminal. La firme a même revu la structure de l’écran pliable. Le smartphone serait commercialisé en Europe dès le mois d’avril 2020.

Cette année, Huawei avait déjà profité du MWC pour dévoiler le premier Mate X pliable, quelques jours seulement après la présentation du Galaxy Fold de Samsung. En 2020, les calendriers des deux fabricants sont visiblement appelés à se répéter. Aux dernières nouvelles, Samsung présentera le Galaxy Fold 2, un smartphone pliable à clapet façon Motorola Razr, aux alentours du 18 février 2020. Dans la foulée, le constructeur présentera les Galaxy S11. Qu’attendez-vous du prochain appareil pliable de Huawei ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : Les Numériques