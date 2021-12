Huawei P50 Pocket : découvrez le design du smartphone pliable à clapet avant son lancement

Huawei s’apprête à lancer son premier smartphone à clapet, le Huawei P50 Pocket. L’appareil sera officiellement dévoilé le 23 décembre prochain, mais son design a déjà fait l’objet d’une fuite sur le réseau social chinois Weibo.

Alors que Huawei n’a toujours pas présenté son P50 Pocket, son smartphone pliable qui rivalisera directement avec le Galaxy Z Flip 3 de Samsung, son design a déjà été exposé sur le réseau social Weibo. En effet, « Bazar de la mode », un magazine de mode local, a publié sur Weibo plusieurs images de l’actrice chinoise Guan Xiaotong tenant le smartphone dans les mains.

Ces images viennent confirmer le design qui avait été dévoilé par le leaker @RODENT950 sur Twitter, mais ne dévoilent pour l’instant pas l’écran du smartphone. Néanmoins, on retrouve bien 3 caméras à l’arrière. Puisque l’appareil fait partie de la gamme P50, on imagine qu’il utilisera lui aussi un capteur principal de 50 MP pour proposer des clichés d’excellente qualité. Il ne s’agira pas du premier smartphone pliable de Huawei, puisque le fabricant proposait déjà d’autres appareils tels que le Mate X2, mais le P50 Pocket sera son premier smartphone à clapet.

Le smartphone offre un écran secondaire circulaire à l’arrière

Sous le module photo, on retrouvera un second cercle qui fera office d’écran. Comme on peut le voir sur les images ci-dessous, il semble que l’écran puisse servir de retour vidéo pour prendre des selfies avec les caméras arrière du smartphone. L’écran pourrait aussi afficher des informations comme la date et l’heure comme on le voit sur la première photo, ou encore quelques notifications à l’image de ce que propose le Galaxy Z Flip 3.

Sur les photos, on remarque également que le P50 Pocket propose un design doré avec une texture unique au dos, qui rend l’appareil très premium. Côté caractéristiques techniques, nous ne savons pas grand-chose concernant le smartphone, mais celui-ci pourrait être propulsé par la même puce que les Huawei P50 Pro, un Kirin 9000.

Pour rappel, la présentation officielle aura lieu le 23 décembre en Chine à 8h30, heure française. Le Huawei P50 Pocket arrivera aux côtés de la montre connectée Huawei Watch D Blood Pressure, qui permettra de mesurer la tension artérielle.

Source : Bazar de la mode