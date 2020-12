Huawei P50 : découvrez un premier aperçu du design de l’appareil

Le Huawei P50 se découvre un peu plus ce jeudi 31 décembre 2020. Le leaker réputé OnLeaks vient de publier un premier rendu 3D de l'appareil, basé sur des informations récoltées par l'insider.

Histoire de terminer 2020 sur un beau coup, le leaker réputé OnLeaks vient de publier, en collaboration avec le site Voice, un premier rendu 3D du Huawei P50. Pour réaliser ce concept, Steve Hemmerstoffer (alias OnLeaks) s'est basé des informations fournies par plusieurs sources proches du constructeur.

Ainsi, le Huawei P50 Pro serait équipé d'une grande dalle 6,6″, et on retrouverait en son centre un seul et unique capteur frontal. Au revoir donc le double objectif présent sur le Huawei P40 Pro et qui abritait notamment les technologies utilisées pour la reconnaissance faciale. Comme le souligne justement OnLeaks, la pandémie mondiale a dû contraindre Huawei à revoir ses plans concernant la reconnaissance faciale.

Un écran 6,6″ et un seul capteur frontal

Dans un monde où le port du masque est devenu une obligation dans de nombreux pays, le déverrouillage via la reconnaissance faciale n'est plus l'idéal. D'après les précisions de l'insider, cette dalle incurvée aux bords ultras fins logerait dans un châssis de 159 mm de haut pour 73 mm de large. C'est légèrement plus imposant que le Huawei P40 Pro : 6,58″ pour 158,2 x 72,6 mm.

En outre, le constructeur aurait également procédé à quelques modifications du côté du haut-parleur. Sur le P40 Pro, Huawei avait innové en intégrant un haut-parleur magnétique invisible. Toujours selon OnLeaks, l'entreprise a abandonné l'idée pour le P50 et a préféré revenir à une grille classique installée sur la partie supérieure de l'appareil.

Ce sont, pour l'instant, les seules informations dont dispose OnLeaks. Toutefois, il est certain que l'insider reviendra en 2021 avec d'autres révélations sur les Huawei P50 et P50 Pro. Selon les premières rumeurs, les P50 et P50 Pro devraient débarquer au mois de mars 2021 et pourraient embarquer un Soc Kirin 1000, un chipset utilisé sur les Mate 40.

Malheureusement, les P50 et P50 Pro devront également se passer des applications et services Google en raison des sanctions américaines. Les utilisateurs devront composer avec les HMS, la suite d'applications de Huawei. On vous en dira plus sur les P50 et P50 Pro très prochainement.

Source : Voice