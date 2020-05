Huawei P40 et P40 Pro : une première mise à jour améliore la qualité des photos

Huawei vient de pousser sa première mise à jour de sa surcopuche EMUI 10.1 à destination des Huawei P40 et P40 Pro. La mise à jour propose essentiellement des améliorations au niveau de l’interface de l’application photo et une amélioration de la qualité des images.

Huawei commence à pousser une nouvelle mise à jour de EMUI 10 (10.1.0.1.26) sur certains P40 et P40 Pro en Chine – on s’attend à ce qu’elle débarque rapidement sur les smartphones français et du reste du monde dans les prochaines semaines. Il n’e s’agit pas d’une mise à jour majeure, mais on y trouve quelques améliorations essentiellement de la partie photo.

La première nouveauté concerne l’interface de l’application photo officielle. Lorsque vous zoomez au-delà de 15x une nouvelle vignette picture-in-picture s’affiche. Celle-ci donne un aperçu général et dézoomé de la scène de sorte que vous puissiez plus facilement vous repérer lors d’une prise de vue.

Huawei explique également que son IA a été optimisée pour mieux enlever des éléments indésirables sur les prises de vues rapides, comme les passants. En outre, Huawei a amélioré « la clarté des photos », et rendu les couleurs « plus réalistes et naturelles ». Outre ces améliorations du côté des photos, a également amélioré d’autres points de sa surcouche.

La vitesse du réseau Wifi a été optimisée dans certains scénarios pour améliorer l’expérience de navigation sur internet. En outre Huawei a amélioré l’effet d’affichage des notifications dans l’interface du panneau de notifications.

Huawei précise : « cette version sera poussée par lots, merci d’être patient et de télécharger la mise à jour lorsqu’elle sera disponible ». Et d’ajouter pour les plus impatients : « nous avons également ouvert un service de membres » qui permet d’accéder à des mises à jour « plus rapides ». Avez-vous craqué pour le P40 ? Qu’en pensez-vous ? Partagez votre avis dans les commentaires !