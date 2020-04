P40 : Huawei active le mode IA 50 Mpx dans une mise à jour majeure de l’appareil photo

Une mise à jour majeure du P40 et P40 Pro améliore la partie photo. Les premiers utilisateurs à la recevoir en Chine constatent notamment l’arrivée du nouveau mode IA 50 Mpx.

Huawei est en train de pousser une nouvelle mise à jour sur les Huawei P40 et P40 Pro. Les premiers utilisateurs à la recevoir se trouvent en Chine. Cette mise à jour majeure apporte une série d’optimisations notamment sur la partie photo.

Les Huawei P40 embarquent module photo qui comprend un capteur 50 Mpx baptisé Ultra Vision Camera. Il s’agit en fait d’un grand angle d’ouverture f/1.9, et dont le capteur au format 1/1.28″ est le plus gros jamais intégré dans un smartphone. Par comparaison, le plus gros capteur du P30 Pro était au format 1/1.7″.

Or, un nouveau mode est désormais disponible sur ce capteur : le mode AI 50 MP. Ce mode dope les image du capteur avec l’intelligence artificielle pour les rendre beaucoup plus nettes et détaillées. Si vous prenez une photo lorsque ce mode est actif, l’appareil prendra plusieurs images pendant trois secondes, comme avec le mode nuit, et recomposera ainsi une image en très haute résolution.

Pour montrer à quel point ce mode améliore la prise d’image, Huawei Central a pris quelques clichés (que vous pouvez consulter via le lien en fin d’article) à une certaine distance avec et sans le mode dopé à l’intelligence artificielle. On constate qu’en cas de zoom, les détails sont effectivement beaucoup plus net, et le texte plus lisible. Pour l’heure on vous le disait, la mise à jour des P40 et P40 Pro n’est disponible qu’en Chine.

Néanmoins, on s’attend à ce qu’elle débarque rapidement dans les pays d’Europe, en particulier en France. Avez-vous acheté un P40 ? Quelles sont vos impressions ? Partagez votre retour dans les commentaires.

Source : Huawei Central