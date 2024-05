Nous avons pris en main le Huawei MateBook X Pro, sa légèreté et sa finesse nous ont impressionné

Huawei a présenté son tout nouvel ultra-portable premium, le MateBook X Pro. Un ordinateur qui mise sur sa puissance, sur sa légèreté ainsi que sur sa finesse. Nous avons pu le prendre en main et nous avons été impressionnés. Le MateBook 14, PC beaucoup plus abordable, nous a aussi séduit.

Huawei a tenu une grande conférence à Dubai pour présenter ses nouveautés. Parmi les produits mis en avant, le MateBook X Pro, PC portable 14 pouces qui veut à la fois être puissant, ultra fin et ultra léger. Nous avons pu le manipuler et notre première impression s’est montrée extrêmement positive, même si nous avons encore quelques doutes.

Côté design, Huawei ne réinvente pas la roue en reprenant les grandes lignes de la gamme, dont le dernier modèle est sorti en 2022. Nous retrouvons donc toujours cet aspect épuré, sobre et diablement esthétique, inspiré par ce que fait Apple sur ses MacBook Air. Il faut signaler une nouveauté bienvenue : un châssis en aluminium texturé (bleu, noir ou blanc) très agréable sous les doigts qui donne un certain cachet lors de la manipulation. Ce Matebook X Pro est tout simplement canon.

Huawei MateBook X Pro 2024 Ecran 14,2 pouces OLED

3120 x 2080 pixels

format 3:2

120 Hz Dimensions 13,5 mm d'épaisseur Poids 980 grammes CPU Intel Core Ultra 7

Intel Core Ultra 9 RAM 16, 32 Go Stockage 1 ou 2 To Batterie 70 Wh

Charge rapide 90 Watts Couleurs Noir, bleu ou blanc

Le Matebook X Pro impressionne par son poids

Le Matebook X Pro est un PC qui veut viser le marché de l’ultra haut de gamme et de fait, il met le paquet sur sa puissance avec un Intel Core Ultra 7 ou un Intel Core Ultra 9. Sa particularité, c’est de proposer tout cela dans un châssis aux dimensions ridiculement réduites : 13 mm d’épaisseur et 980 grammes.

Si ce n’est pas le premier ultra portable à passer sous la barre du kilo, c’est le seul à le faire avec un Ultra 9. Sur le papier, c’est impressionnant. Huawei aime comparer son bébé au dernier MacBook Air, une comparaison à son avantage puisque le produit d’Apple dépasse 1,2 kilo.

En main, la légèreté surprend, à tel point que nous avons cru que nous n’avions qu’un châssis vide juste pour la démo. Même le tenir à deux doigts est aisé et on se dit qu’il sera parfait pour le transport quotidien dans une sacoche.

Cependant, nous sommes un peu craintifs sur la solidité du produit, le métal donnant l’impression de se plier très facilement. Quelques sacrifices ont aussi être faits au niveau des ports, avec « seulement » 3 ports USB Type-C présents. Il faudra se munir d’un adaptateur pour le travail au bureau.

L’écran n’est pas en reste, puisque Huawei a fait le choix d’une dalle OLED, aujourd’hui quasiment obligatoire sur un PC premium. Une dalle de 14,2 pouces (3120 x 2080 pixels) qui promet une grande fidélité des couleurs avec un delta E moyen en-dessous de 1 et un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz. Ajoutons à cela une batterie de 70 Wh pour une autonomie dépassant les 11 heures en vidéo. Dernier point, le clavier est appréciable, avec une course certes courte, mais dotée d’une excellente résistance.

Huawei promet énormément avec son MateBook X Pro 2024, mais il faut toutefois rester vigilant et attendre notre test. Nous sommes par exemple curieux de la gestion de la chauffe et du bruit et nous craignons un processeur bridé. Espérons que ce ne soit pas le cas. Le MateBook X Pro 2024 sera disponible en France dans le courant du mois de juin, voici les prix annoncés :

Intel Core Ultra 7, 16 Go de RAM, 1 To de stockage : 1999 euros

Intel Core Ultra 9, 32 Go de RAM, 2 To de stockage : 2499 euros

Le MateBook 14, le vrai atout de Huawei

Le MateBook X Pro existe pour démontrer tout le savoir-faire de Huawei, mais son prix exorbitant le coupe logiquement d’une grande partie des acheteurs. C’est ici qu’entre en jeu le MateBook 14, l’autre ultra-portable premium de la marque.

Certes, il fait un poil mon rêver avec son poids de 1,3 kilo et son châssis aluminium anodisé plus classique au toucher. Il n’en reste pas moins un PC haut de gamme, avec écran OLED tactile 2,8K et une autonomie annoncée de 19 heures. Pour les amoureux de design originaux, Huawei tente tout de même de séduire avec un coloris vert très réussi.

Aucune surprise lors de notre prise en main, le MateBook 14 est un PC agréable à manipuler et visuellement chic. C’est un refresh appréciable pour une gamme qui, comme le X Pro, n’avait pas eu le droit à un nouveau modèle depuis 2022. Le MateBook 14 sera disponible en juin, voici les tarifs annoncés :

Intel Core Ultra 5, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage : 1099 euros

Intel Core Ultra 5, 16 Go de RAM, 1 To de stockage : 1199 euros

Intel Core Ultra 7, 16 Go de RAM, 1 To de stockage : 1399 euros

Bien entendu, nous testerons ces deux produits en temps et en heure.