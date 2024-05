Huawei présente le MateBook X Pro 2024, un PC ultra puissant qui pèse moins d’un kilo

Huawei a dévoilé ses tous nouveaux produits lors d’une grande conférence à Dubaï. Parmi eux, le MateBook X Pro 2024. Cette version reprend ce qui a fait le succès de la gamme et mise cette fois sur l’ultra légèreté.

Huawei voit grand pour l’année 2024. La marque chinoise a tenu une conférence à Dubai pour présenter ses nouveautés. En plus des smartphones Pura 70 et de ses montres connectées Watch, elle a levé le voile sur son tout nouveau PC portable, le MateBook X Pro.

Le MateBook X Pro, c’est l’ordinateur premium de Huawei, son ultra portable phare qui mise aussi bien sur Sa puissance que sur sa légèreté. Ce modèle 2024 reprend ce qui avait fait le succès de la gamme, avec un écran de 14,2 pouces (cette fois OLED et 120 Hz) et un design sobre qui rappelle quelque peu les MacBook d’Apple. Trois coloris sont proposées : bleu, noir et blanc.

Huawei mise sur la légèreté pour son MateBook X Pro

Ce MateBook X Pro est équipé des derniers processeur Intel en date, jusqu’à l’Intel Core Ultra 9 (TDP 40W). Il s’agit du seul PC portable du marché avec ce CPU à peser moins d’un kilo, puisque sur la balance, il affiche 980 grammes. Ajoutons à cela qu’il ne fait que 13,5 mm d’épaisseur, ce qui, en théorie, le rend extrêmement mobile. Le but premier d’un ultra-portable, en somme. Il dispose d'une batterie de 70 Wh pour une autonomie annoncée de 11 heures en lecture de vidéo. Pour la charge, la marque mise sur un chargeur de 90 Watts. Pour le moment, Huawei n’a pas donné de prix pour son bébé, mais a indiqué qu'il sera disponible en France au mois de juin.

Huawei MateBook X Pro 2024 Ecran 14,2 pouces OLED

3120 x 2080 pixels

format 3:2

120 Hz Dimensions 13,5 mm d'épaisseur Poids 980 grammes CPU Intel Core Ultra 7

Intel Core Ultra 9 RAM 16, 32 Go Stockage 1 ou 2 To Batterie 70 Wh

Charge rapide 90 Watts Couleurs Noir, bleu ou blanc

En plus du PC, Huawei a présenté une nouvelle tablette, la MatePad 11.5S. Il s’agit d’une amélioration de la MatePad 11.5 sortie l’année dernière. Elle est dotée d’un écran dit PaperMatte (soit une dalle qui limite les reflets et qui rend l'écriture au stylet plus agréable) de 11,5 pouces avec une résolution en 2,8K et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Huawei n’a pas donné beaucoup de détails, comme le processeur, mais on sait qu’elle tournera sur Harmony OS, sera équipée d'une batterie de 8000 mAh et qu’elle bénéficiera de son application GoPaint, un outil créatif sur lequel mise beaucoup le constructeur. La MatePad 11.5S n’a pour le moment ni prix, ni date de sortie. Plus de précisions seront données ultérieurement.

Bref, des produits intéressants sur le papier, notamment le MateBook X Pro qui n’avait pas eu le droit à de nouvelle version depuis 2022.