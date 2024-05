Ce nouveau type de mémoire RAM va permettre de rallonger la vie de votre PC portable

Le tout premier ordinateur portable équipé de la mémoire LPCAMM2 est lancé. Cette nouvelle technologie, présente sur le Lenovo ThinkPad P1, combine efficacité énergétique et facilité de mise à niveau, une première.

La mémoire dans les ordinateurs portables franchit une nouvelle étape avec l'introduction de la LPCAMM2 dans le Lenovo ThinkPad P1 de septième génération. Contrairement aux mémoires habituelles qui sont souvent soudées à la carte mère et difficiles à remplacer, cette dernière utilise un module que l'on peut facilement échanger. Cette innovation permet une grande flexibilité pour les utilisateurs qui souhaitent augmenter les capacités de leur appareil sans complications techniques.

Sur le même sujet – Voici la GDDR7, la mémoire ultra rapide des prochaines Nvidia RTX 5000

La LPCAMM2, ou Module de Mémoire Attaché par Compression Basse Consommation, ne sacrifie pas l'efficacité énergétique pour la modularité. Ce type de mémoire se fixe à la carte mère avec des vis plutôt qu'avec de la soudure, ce qui facilite son accès et son remplacement. Cela représente une avancée importante par rapport aux barrettes de RAM DDR traditionnelles qui s'insèrent dans des slots sur la carte mère. De plus, chaque module peut gérer deux canaux de communication en même temps. Ceci permet d’en utiliser un pour rendre le système à l'intérieur de l'ordinateur plus simple tout en améliorant ses performances.

La LPCAMM2 permet d'améliorer facilement la mémoire d’un PC portable

iFixit, reconnu pour ses guides de réparation détaillés, parle de la LPCAMM2. Cette technologie résout un vieux problème : choisir entre une mémoire facile à remplacer ou une qui économise la batterie. Historiquement, la mémoire LPDDR devait être soudée près du processeur. Cela aidait à maintenir un bon signal à faible tension, mais rendait les réparations et améliorations difficiles. Cette nouvelle génération vient tout changer. Elle combine la rapidité et l'efficacité énergétique de la LPDDR avec un design modulaire. Elle se fixe simplement avec des vis, ce qui facilite les mises à niveau et les réparations.

A lire également – Cette mémoire RAM liquide pourrait révolutionner l’informatique ou la médecine

Cette nouvelle génération de Ram intégrée dans le nouveau PC portable Lenovo, est conçue pour être facile à mettre à jour ou à remplacer. Elle est donc idéale pour améliorer les performances de votre ordinateur sans l'envoyer au service après-vente. Approuvée par le JEDEC, un organisme de normalisation, et soutenue par des grandes marques comme Samsung et ADATA, la LPCAMM2 est un pas en avant vers des ordinateurs plus durables et réparables. Elle réduit ainsi les cas d'obsolescence programmée et les déchets qui envahissent peu à peu notre planète.