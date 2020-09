La gamme des Mate 40 de Huawei ne serait pas commercialisée en Europe cette année. Le fabricant chinois envisagerait de la réserver dans un premier temps au marché chinois, avant de l’ouvrir au marché international, mais pas avant 2021.

Si Huawei vient de dévoiler diverses nouveautés matérielles et logicielles, parmi lesquelles on compte EMUI 11, HarmonyOS ou encore deux nouveaux MateBook, le géant chinois a cependant omis de présenter sa nouvelle gamme de smartphones premium. Jusqu’ici, rien de véritablement alarmant, puisque Huawei officie toujours en deux temps : les annonces concernant sa surcouche et ses objets connectés ont généralement lieu début septembre, tandis que celles concernant ses haut de gamme sont souvent dévoilées moins d’un mois après.

D’ici quelques semaines, nous devrions donc tout logiquement assister au lancement de la nouvelle gamme Mate 40. Mais le calendrier du constructeur pourrait bien être exceptionnellement chamboulé, puisque les 3 smartphones de la gamme Mate 40 ne seraient pas disponibles d’ici la fin de l’année. L’information provient d’Evan Blass, un célèbre leaker qui ne se trompe que très rarement. Sur son compte Twitter, on peut lire le message suivant : « Si vous attendez la série Huawei Mate40, vous ne pourrez pas mettre la main dessus avant l’année prochaine… »

La rumeur veut que les Mate 40 soient lancés en octobre, mais que Huawei les réserve au marché chinois dans un premier temps. Au niveau international, il faudrait donc patienter jusqu’en 2021 pour voir arriver les 3 modèles (ou l’un des 3). On se souvient qu’un délai de commercialisation avait déjà touché le Mate 30 Pro, notamment parce qu’il s’agissait du premier appareil livré sans les GMS (Google Mobile Services). Le temps de préparer le terrain auprès des futurs consommateurs et après annoncé fin septembre 2019, l’appareil n’était finalement arrivé en France qu’en décembre de la même année.

En revanche, dans le cas des Mate 40, on ignore pour le moment la raison de ce retard à l’allumage. Tout comme les Mate 30, les Mate 40 ne bénéficieront pas des GMS, mais le public visé commence à avoir l’habitude. À moins que l’intégration d’HarmonyOS, qui sera compatible avec tous les smartphones sous EMUI 11, ne soit de la partie ? Huawei commercialisera-t-il ses Mate 40 en Europe sous Android 10/EMUI 11, avec la promesse de leur offrir HarmonyOS peu de temps après ?

Pour le moment, Huawei n’a ni infirmé ni confirmé les propos d’Evan Blass. Mais au vu de la fiabilité habituelle de ses informations, on peut raisonnablement penser que nous ne verrons pas de Mate 40 Pro cette année. Mais alors, qui pourra-t-on bien proclamer nouveau « roi de la photo » en cette fin d’année ?

Sounds like, if you're waiting on the Huawei Mate40 series, you won't be able to get your hands on one until next year…

